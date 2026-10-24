"Крылья Советов" обыграли "Рубин" — 2:0

В субботу, 24 октября, "Крылья Советов" в Казани сыграли с "Рубином" в 12 туре РПЛ.
Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме, на 71 минуте, счет открыл защитник "Рубина" Игор Вуячич, забив в свои же ворота.
На 77 минуте мяч в ворота хозяев поля отправил уже Амар Рахманович. Итог — победа самарцев со счетом 2:0.
29 октября "Крылья" сыграют на домашнем поле с махачкалинским "Динамо".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.