"Крылья Советов" обыграли "Рубин" — 2:0

В субботу, 24 октября, "Крылья Советов" в Казани сыграли с "Рубином" в 12 туре РПЛ.

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме, на 71 минуте, счет открыл защитник "Рубина" Игор Вуячич, забив в свои же ворота.

На 77 минуте мяч в ворота хозяев поля отправил уже Амар Рахманович. Итог — победа самарцев со счетом 2:0.

29 октября "Крылья" сыграют на домашнем поле с махачкалинским "Динамо".