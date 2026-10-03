Срджан Благоевич: "Наш уровень не должен зависеть от статуса игры"

Главный тренер "Акрона" — о поражении от "Крыльев Советов" в контрольном матче, отношении команды к товарищеской игре, потерях в составе и подготовке к встрече с "Ростовом".

В контрольном матче на базе "Крыльев Советов" "Акрон" уступил (0:4) самарской команде. Главный тренер тольяттинцев Срджан Благоевич после игры отметил, что команда не смогла показать тот уровень, который демонстрировала в последних матчах перед паузой на игры сборных.

— Как в целом оцените игру? Почему сегодня не всё получалось?

— Игра была полезной, потому что из-за большой паузы на матчи сборных нам, конечно, нужна была игровая практика. Несмотря на то, что у нас не хватало многих футболистов — шесть-семь человек, по-моему, — мы всё равно хотели сохранить тот уровень, который был у нас до предыдущей игры.

Сегодня этого сделать не получилось. Нам не хватало энергии, особенно были ошибки в обороне. Мы готовились к этому матчу как к серьёзной игре против серьёзного соперника, но некоторые вещи, которые произошли сегодня, просто не должны были происходить.

Конечно, результат обидный. Мы недовольны и счётом, и игрой, а особенно тем, как именно мы проиграли.

— После предыдущего поражения команда набрала хороший ход. Может ли сегодняшняя игра снова задать определённый тон и заставить команду двигаться вперёд?

— Я хотел бы другого. Я говорил, что по статусу это товарищеский матч, конечно, но наша игра и наш уровень не должны зависеть от статуса встречи или от соперника. Сегодня я не увидел такого отношения. Это больше всего меня волнует.

Конечно, я жду ответа от футболистов уже в тренировочном процессе на следующей неделе и в игре против "Ростова".

— У "Акрона" давно есть проблема с пропущенными мячами. Команда мало забивает и много пропускает. Что с этим делать?

— В последних пяти-шести турах, в четырёх-пяти матчах, по-моему, мы забили семь и пропустили только пять, так что в этом плане мы улучшились.

Но сегодня, как я уже сказал, это был не тот уровень, который у нас был в последних четырёх-пяти играх. Нужно посмотреть матч, всё проанализировать, разобраться в каждом моменте и, конечно, обо всём подумать.

— Сегодня отсутствовал Константин Марадишвили. В связи с чем?

— У Марадишвили небольшая травма. Надеемся, что он восстановится к игре с "Ростовом".

— В этом сезоне Тедич часто оттягивается назад, а в некоторых эпизодах, когда следует подача или прострел, его не оказывается в центральной зоне. Это ваша установка или скорее ситуативные эпизоды?

— Да, он должен находиться на определённых позициях. Иногда получается, иногда — нет. В принципе, я доволен тем, как Тедич сегодня играл.

— Сегодня было довольно холодно. Могли ли погодные условия повлиять на игру?

— Немного холодно, но поле качественное, так что всё нормально.

— Мне показалось, что сегодня были два разных тайма. В первом "Акрон" больше действовал на контратаках, хотя в целом вы прививаете команде стиль с владением мячом и контролем игры. Во втором тайме ситуация изменилась.

— Поменялось много игроков, плюс счёт был 0:3. После перерыва, конечно, они не будут играть слишком высоко в обороне. Просто обстоятельства были такими.

— Впереди матч с "Ростовом", где произошли тренерские изменения. Новый главный тренер — достаточно новое лицо для российского футбола. Уже начали изучать соперника?

— Всегда сложно готовиться к матчу, когда в команде меняется тренер. Определённые изменения, наверное, будут, в том числе в том, как они будут играть против нас. Поэтому очень сложно и нужно готовиться к любому сценарию.

Конечно, будем анализировать их игру до последнего матча, до того, как тренер ушёл. Но также будем смотреть игры команд, которые возглавлял новый тренер. Поэтому будем готовиться к любому сценарию.

"Акрон" в 10-м туре чемпионата России отправится в Ростов-на-Дону, где сыграет с "Ростовом". Матч пройдет 9 октября в 20:30 по самарскому времени.