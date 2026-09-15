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Футбол Спорт

Максим Витюгов: "Едем в Москву за очками"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" готовятся к выездному матчу 9-го тура РПЛ с московским "Локомотивом". Перед тренировкой полузащитник самарской команды Максим Витюгов поделился ожиданиями от предстоящей встречи и оценил выступление команды на данном отрезке чемпионата.

Фото: pfcks.ru

- Максим, ближайшая игра против "Локомотива" - какие мысли о предстоящем матче? Возможно ли там взять три очка?

- У нас сейчас есть победная серия. Несмотря на определенные трудности "Локомотива", нас это никак не касается. Едем в Москву за очками.

- Тур смещен, играете в середине недели. Как это влияет на график подготовки?

- Определенные корректировки, конечно, вносятся, потому что меняется цикл подготовки.

- Как оцените выступление "Крыльев Советов" на данном участке чемпионата перед первой паузой на матчи сборных?

- Наверное, можно сказать, что удовлетворен и доволен тем, что мы имеем.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 15 сентября в Москве. В рамках 9-го тура РПЛ самарская команда сыграет с "Локомотивом" на "РЖД Арене". Начало встречи - в 21:25 по самарскому времени.

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