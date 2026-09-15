Максим Витюгов: "Едем в Москву за очками"

"Крылья Советов" готовятся к выездному матчу 9-го тура РПЛ с московским "Локомотивом". Перед тренировкой полузащитник самарской команды Максим Витюгов поделился ожиданиями от предстоящей встречи и оценил выступление команды на данном отрезке чемпионата.

- Максим, ближайшая игра против "Локомотива" - какие мысли о предстоящем матче? Возможно ли там взять три очка?

- У нас сейчас есть победная серия. Несмотря на определенные трудности "Локомотива", нас это никак не касается. Едем в Москву за очками.

- Тур смещен, играете в середине недели. Как это влияет на график подготовки?

- Определенные корректировки, конечно, вносятся, потому что меняется цикл подготовки.

- Как оцените выступление "Крыльев Советов" на данном участке чемпионата перед первой паузой на матчи сборных?

- Наверное, можно сказать, что удовлетворен и доволен тем, что мы имеем.