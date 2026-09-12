"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Родиной"

В пятницу, 11 сентября, "Крылья Советов" в восьмом туре Альфа-Банк РПЛ на домашнем поле обыграли московскую "Родину.

Счет в матче открыли гости, на 59 минуте отличился Иван Тимошенко — 0:1. Самарцы сравняли счет через пять минут. С передачи Владислава Шитова мяч в ворота отправил Мартин Крамарич — 1:1. На 88 минуте матча, опять же с передачи Владислава Шитова, победу самарцам принес красивый удар Кирилла Столбова — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в гостях с московским "Локомотивом". Игра девятого тура Альфа-Банк РПЛ состоится в среду, 16 сентября, в 21:45.