Сергей Волков: "Я был не против вернуться в "Акрон"

"Родина" уступила "Крыльям Советов" со счетом 1:2 в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Московская команда первой открыла счет, однако во втором тайме самарцы смогли переломить ход встречи и одержать волевую победу. После игры вратарь "Родины" Сергей Волков, ранее выступавший за "Акрон", оценил матч, рассказал об обстоятельствах расставания с тольяттинским клубом и о том, с кем из бывших одноклубников поддерживает отношения.

— Хороший матч в исполнении двух команд. Было много голевых моментов, и я думаю, зрителям точно понравилась эта игра. К сожалению, уступили. Считаю, что не по делу, но такой футбол — ничего не поделать, — отметил Волков.

Для голкипера этот матч был особенным: в течение нескольких лет он выступал за "Акрон", став рекордсменом тольяттинского клуба по количеству проведенных матчей. Несмотря на это, домашним стадионом "Самара Арену" он не считает, однако признался, что всегда рад возвращаться в Самарскую область.

— Не могу сказать, что этот стадион домашний, но приятно оказаться здесь, на хорошем поле. Кстати, молодцы. Учитывая, что две команды играют, топовые условия, классные болельщики. Всегда рад оказаться в Самарской области.

По словам Волкова, в матче было много борьбы, однако говорить о том, что команды преимущественно действовали силовым стилем, он бы не стал.

— Не могу так сказать. Мы пытались контролировать мяч, пытались выбегать в быстрые атаки. В целом справлялись с этим, но где-то минутная слабость и все пошло не так.

Перед встречей с "Крыльями" Волков смог пообщаться с однокашниками по академии им. Коноплева и бывшими одноклубниками.

— Да, много там ребят знакомых. Давайте выделим Серёгу Божина. Давно знакомы. Никита Салтыков, Денис Макаров… Много-много знакомых, хорошая команда. Все ребятки молодцы. Ильзат Ахметов ещё. Много-много там ребят, смысл всех перечислять?

Отдельной темой разговора стала тольяттинская футбольная школа. В матче участвовали футболисты, имеющие отношение к этому городу, причем представители Тольятти были в заявках обеих команд. Волков считает, что это закономерный результат работы местной академии.

— Академия очень хорошо работала и работает, поэтому сейчас мы видим плоды в Премьер-лиге. Это классно, это здорово, что самарский футбол. Футбол Самарской области развивается, и ребята здесь растут.

По словам вратаря, сильная школа в Тольятти сформировалась не только благодаря подготовке полевых игроков. Он отметил большое количество голкиперов, прошедших через академию и получивших опыт выступлений на профессиональном уровне.

— Там общая академия, не только над атакой, скажем так, работала. Команды были хорошие, работали над всеми аспектами, поэтому вот результат. На самом деле и Злобин Ванька, тот же Илюха Свинов — много вратарей из академии транзитом были в Премьер-лиге, играли. Поэтому классная школа.

Отдельно Волков отметил вклад тренера вратарей "Акрона" Александра Шульги.

— Александр Григорьевич, безусловно, огромный вклад внес в это. Он тренер вратарей "Акрона", сейчас с ними работает. Он умеет работать, и я думаю, вратари под его началом точно прогрессируют.

Волков также рассказал, почему после завершения аренды не вернулся в "Акрон", хотя такого развития событий ожидали многие болельщики тольяттинской команды.

— Слушайте, тут все обычно. У "Родины" было право выкупа, поэтому они его активировали, и я, вроде, безумно рад.

По словам голкипера, его переход не был связан с каким-либо конфликтом с руководством "Акрона".

— Никакого конфликта не было. Они выходили на меня, тоже хотели увидеть меня в "Акроне", дома. Я был не против, скажем так, но не договорились. "Родина" повела себя более настойчиво. За что им огромное спасибо, и я рад оказаться здесь.

Несмотря на переход в "Родину", Волков продолжает следить за выступлениями "Акрона" и желает бывшей команде выбраться из сложного положения в турнирной таблице.

— Естественно, это не чужая мне команда. Слежу за ними тоже, как и за "Крыльями", желаю им всего самого наилучшего. Дай бог, чтобы они выкарабкивались из той же ямы, где мы находимся.

На вопрос о том, как выбраться из такой ситуации, вратарь ответил предельно лаконично: "Работать, работать, работать. И всё будет. Только через труд можно выйти оттуда".

Связь с Тольятти у Волкова сохранилась и после ухода из "Акрона". Он рассказал, что поддерживает отношения с бывшими одноклубниками и надеется вскоре вновь оказаться в родном для него городе.

— Естественно, конечно, мы про Тольятти общаемся. Скучаем по дому. Вот сейчас пауза будет на сборную, приедем все в Тольятти и будем наслаждаться нашими красотами.

Среди футболистов "Акрона", с которыми Волков продолжает общаться, он также выделил иностранных игроков и молодого вратаря Игната Тереховского.

• Сейчас, как ни странно, больше с иностранцами поддерживаем связь — с тем же Родри [Эсковалем] и Стефаном [Лончаром]. Ну и много кто ещё. Игнат Тереховский — мой молодой товарищ, которому тоже желаю всего самого наилучшего. Хочу, чтобы он поскорее закрепился и играл в Премьер-лиге.

В завершение Волков высказался о номинации российского вратаря Матвея Сафонова на Трофей Яшина — приз лучшему голкиперу года по версии France Football.

— Слушайте, мы же русские люди, мы в любом случае будем наших поддерживать. Поэтому я скажу: он 100% должен выиграть, занять первое место.

После уточнения, что победителя определяет голосование France Football, голкипер уверенно ответил: "Ну значит, Сафонов выиграет".