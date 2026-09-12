Марина Комина из Самарской области выиграла чемпионат России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке

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В Ижевске завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и всероссийские соревнованиям среди юниорок в многодневной гонке. Как сообщает Федерация велоспорта России, по итогам всех этапов титул чемпионки России среди женщин завоевала Марина Комина из Самарской области.

Фото: Федерация велосипедного спорта России