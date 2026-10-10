"Акрон" уступил "Ростову" на выезде — 1:0

В пятницу, 9 октября, в Ростове-на-Дону, в 10 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" проиграл команде Дмитрия Кириченко — 1:0.
Ростовчане открыли счет на 45+2 минуте матча. Бистрович сфолил на Кучаеве возле штрафной, Комаров вызвался исполнять стандарт и с левой закрутил мяч точно в угол — 1:0.
В начале второго тайма хозяева забили еще один мяч. С проникающей передачи Прохина отличился Тимур Сулейманов, но после видеопросмотра главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
На 63 минуте за красно-черных дебютировал Милутин Видосавлевич, вышедший вместо Карлена Оганесяна.
В оставшееся время подопечные Срджана Благоевича пытались создавать моменты, но сравнять счет гостям так и не удалось.
Следующий матч "Акрон" проведет 13 октября в Москве. В рамках группового этапа Пути РПЛ соперником станет "Локомотив".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.