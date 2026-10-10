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Футбол Спорт

"Акрон" уступил "Ростову" на выезде — 1:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 октября, в Ростове-на-Дону, в 10 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" проиграл команде Дмитрия Кириченко — 1:0.

Ростовчане открыли счет на 45+2 минуте матча. Бистрович сфолил на Кучаеве возле штрафной, Комаров вызвался исполнять стандарт и с левой закрутил мяч точно в угол — 1:0.

В начале второго тайма хозяева забили еще один мяч. С проникающей передачи Прохина отличился Тимур Сулейманов, но после видеопросмотра главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. 

На 63 минуте за красно-черных дебютировал Милутин Видосавлевич, вышедший вместо Карлена Оганесяна. 

В оставшееся время подопечные Срджана Благоевича пытались создавать моменты, но сравнять счет гостям так и не удалось.

Следующий матч "Акрон" проведет 13 октября в Москве. В рамках группового этапа Пути РПЛ соперником станет "Локомотив".

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