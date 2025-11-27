"Крылья Советов" в серии пенальти переиграли "КАМАЗ" — 2:4

В четверг, 27 ноября, в Набережных Челнах, в четвертьфинале Пути Регионов самарские "Крылья Советов" обыграли в серии пенальти "КАМАЗ" — 2:4 (1:1 в основное время).

Команды уже встречались в Кубке России в сезоне 2007/2008. Тогда в 1/16 финала в Набережных Челнах победили хозяева. Единственный мяч забил Иван Завалий.

Перед игрой Магомед Адиев сделал экстренную замену в стартовом составе, Сутормин получил повреждение на разминке и вместо него вышел Рассказов.

Счет был открыт на 33 минуте, Рассказов неудачно обработал мяч и ошибся при выносе, его подхватил Шамкин и воткнул в сетку ворот Кокарева — 1:0.

На 56 минуте самарцы отыгрались, Марин подал с левого фланга, а Баньяц выиграл позицию и точно пробил головой — 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались самарцы — 2:4.

В полуфинале Пути Регионов подопечные Магомеда Адиева встретятся с "Оренбургом". Игра пройдет весной в Самаре.

Следующий матч матч зелено-бело-синие проведут 30 ноября в Краснодаре против действующего чемпиона страны.