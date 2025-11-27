"Крылья Советов" в серии пенальти переиграли "КАМАЗ" — 2:4

В четверг, 27 ноября, в Набережных Челнах, в четвертьфинале Пути Регионов самарские "Крылья Советов" обыграли в серии пенальти "КАМАЗ" — 2:4 (1:1 в основное время).
Команды уже встречались в Кубке России в сезоне 2007/2008. Тогда в 1/16 финала в Набережных Челнах победили хозяева. Единственный мяч забил Иван Завалий.
Перед игрой Магомед Адиев сделал экстренную замену в стартовом составе, Сутормин получил повреждение на разминке и вместо него вышел Рассказов.
Счет был открыт на 33 минуте, Рассказов неудачно обработал мяч и ошибся при выносе, его подхватил Шамкин и воткнул в сетку ворот Кокарева — 1:0.
На 56 минуте самарцы отыгрались, Марин подал с левого фланга, а Баньяц выиграл позицию и точно пробил головой — 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались самарцы — 2:4.
В полуфинале Пути Регионов подопечные Магомеда Адиева встретятся с "Оренбургом". Игра пройдет весной в Самаре.
Следующий матч матч зелено-бело-синие проведут 30 ноября в Краснодаре против действующего чемпиона страны.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.