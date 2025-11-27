16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" в серии пенальти переиграли "КАМАЗ" — 2:4 Сергей Божин: "Мы сделали акцент на контратаки низом" Магомед Адиев: "Только в добавленное время у соперника были шансы" Голы Олейникова и Марина принесли "Крыльям Советов" победу в заключительном домашнем матче - 2:0 Заур Тедеев: "Хочется более просто выигрывать, но в Премьер-Лиге не всегда так получается"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" в серии пенальти переиграли "КАМАЗ" — 2:4

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 ноября, в Набережных Челнах, в четвертьфинале Пути Регионов самарские "Крылья Советов" обыграли в серии пенальти "КАМАЗ" — 2:4 (1:1 в основное время).

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Команды уже встречались в Кубке России в сезоне 2007/2008. Тогда в 1/16 финала в Набережных Челнах победили хозяева. Единственный мяч забил Иван Завалий.

Перед игрой Магомед Адиев сделал экстренную замену в стартовом составе, Сутормин получил повреждение на разминке и вместо него вышел Рассказов.

Счет был открыт на 33 минуте, Рассказов неудачно обработал мяч и ошибся при выносе, его подхватил Шамкин и воткнул в сетку ворот Кокарева — 1:0.

На 56 минуте самарцы отыгрались, Марин подал с левого фланга, а Баньяц выиграл позицию и точно пробил головой — 1:1. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались самарцы — 2:4.

В полуфинале Пути Регионов подопечные Магомеда Адиева встретятся с "Оренбургом". Игра пройдет весной в Самаре.

Следующий матч матч зелено-бело-синие проведут 30 ноября в Краснодаре против действующего чемпиона страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30