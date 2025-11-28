16+
Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Очень тяжелый отрезок мы сейчас переживаем"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы по пенальти над "КАМАЗом" (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прошелся по итогам встречи, а также рассказал, что случилось с Суторминым на разминке.

"Тяжелый по своему ходу матч. Были отрезки, когда мы неплохо владели мячом, были определенные подходы, а в каких-то ситуациях лучше смотрелись хозяева, особенно при поддержке своих трибун. Мы ожидали, что будет очень сложный матч, и никто нам здесь ничего дарить не будет. Много единоборств — "КАМАЗ" этим славятся. Такой вязкий матч. Рады, конечно, что прошли, потому что с первого дня, как мы выступаем в Кубке, говорили — к турниру нужно отнестись серьезно", — сказал тренер самарцев. 

Помимо этого, Магомед Мусаевич объяснил, насколько тяжелое повреждение получил Сутормин и будет ли футболист готов к матчу с "Краснодаром".

"Планировали совершенно по-другому стартовый состав. У нас матч с "Краснодаром" через два дня, и мы хотели распределить нагрузку. Печенину и Рассказову нужна была пауза, поэтому за счет Сутормина хотели это сделать. Он чуть меньше играет, но на разминке ему шипами случайно задели надкостницу. Сейчас игроку наложили швы. Будет ли к игре готов? Пока не знаю. Думаю, чуть позже мне доктор скажет. У нас такая большая эпидемия — каждую игру выбывают футболисты. С "Ростовом" очень дорогую цену заплатили за три очка — получили повреждения Олейников и Костанца. Они под большим вопросом. Очень тяжелый отрезок мы сейчас переживаем", — закончил Адиев.

