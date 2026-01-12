Учёба, доход и климат: Сбер оценил миграционные потоки между регионами РФ

Переезд в другой регион лишь ненамного ускоряет рост зарплаты, а самыми мобильными оказываются строители и работники добывающей отрасли. Врачи же, напротив, крайне редко решаются на такой шаг. Это главные выводы нового исследования межрегиональной миграции, которое провели эксперты Центра финансовой аналитики Сбербанка. Анализ анонимизированных транзакционных данных за 2021–2025 годы раскрывает экономические и социальные тренды, которые формируют облик страны.

Переезд ради дохода: ожидания и реальность

Переезд в другой регион действительно помогает зарабатывать больше. Но разница в росте доходов между теми, кто переехал, и теми, кто остался, невелика. За год зарплата переехавших выросла на 18%, а тех, кто не менял регион, — на 16%. Показательно, что медианная зарплата самих мигрантов изначально была на 50% выше, чем у тех, кто не переехал. После переезда этот разрыв увеличился до 52%. Это связано с тем, что чаще всего переезжают работники из высокооплачиваемых секторов.

Мобильность сильно зависит от профессии. Лидеры по доле переехавших — строители (13,2%), работники добывающей отрасли (8,7%) и занятые в госуправлении (6,8%) и в транспортировке и хранении (5,9%). На противоположном полюсе — врачи. Только 2,3% медиков решились сменить регион ради работы.

Каждый 50-й постоянно меняет регион жительства из-за работы

По экспертным оценкам Сбера, только 2% работников можно назвать постоянно мигрирующими. Они совершают более трёх длительных поездок в другие регионы за три года, причём каждая такая командировка длится не менее трёх месяцев. Большинство из них — мужчины (78%). Чаще всего это работники строительной отрасли (20%), госуправления (16%) и транспорта (10%).

Пенсионеры выбирают климат

Люди пенсионного возраста меняют регион в пять раз реже, чем молодёжь. Главные точки притяжения — южные регионы с мягким климатом. Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Ставропольская области с 2021 по 2024 год получили нетто-приток в 3%. В столичные регионы — Москву и Санкт-Петербург — приток составил +1% пенсионеров. Отток людей старшего возраста происходит преимущественно из районов Крайнего Севера (КС) и приравненных к ним территорий, где нетто-потеря пожилого населения составила −4%. Решение о переезде часто совпадает с выходом на льготную пенсию, которая в этих регионах наступает на 5 лет раньше и имеет увеличенный размер при условии отработанного северного стажа (15 лет в районах КС, 20 лет в районах, приравненных к КС).

Миграция формирует рынок недвижимости

Миграция напрямую влияет на ипотечный рынок. В среднем по стране 12,6% ипотек на первичном и вторичном рынках совершают покупатели из другого региона. В отдельных субъектах эта доля значительно выше: в Краснодарском крае — 30%, Калининградской области — 28%, Москве — 25%. Люди покупают жильё в других регионах для собственного переезда либо для детей, родителей, для летнего отдыха или в качестве инвестиции. На рынке новостроек доля иногородних покупателей ещё выше — 19%. В лидерах — Калининградская область (37%), Краснодарский край (36%) и Москва (31%).

Внутри региона: в столицу субъекта РФ и из неё

Внутри регионов также идёт активное перемещение. В 43 субъектах люди стремятся переехать из районов в региональную столицу. Наиболее выражен этот тренд в Курской области, Еврейской АО, Магаданской области, Калмыкии и Чувашии. Обратный процесс — отток из столицы региона — фиксируется только в пяти субъектах. В основном это регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан. К ним присоединяется Ивановская область.

Ключевые миграционные потоки последнего года направлены в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и республики Северного Кавказа. Растёт население и крупных региональных центров-миллионников: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Новосибирска. Наибольший отток наблюдается из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. По данным Сбера, за год население Москвы и Санкт-Петербурга за счёт внутренней миграции выросло на 1,03% и 1,02% соответственно. Население ДФО сократилось на 0,65%.

Гендерно-возрастной портрет внутрирегиональной миграции

Мужчины переезжают чаще женщин — это справедливо и для межрегиональной, и для внутрирегиональной миграции. Разрыв особенно велик среди молодых людей, меняющих субъект РФ. Среди 18—27-летних такой шаг сделали 13% мужчин и 8,6% женщин. В возрасте 28–37 лет — 8,3% мужчин и 4,4% женщин. После 58 лет картина выравнивается.

Учёба, отъезд и возвращение молодёжи

Самая мобильная группа — молодёжь 18–24 лет. Треть их переездов связана с поступлением в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Если не учитывать две столицы, то в другой регион уезжает 20–25% молодых людей. Однако каждый пятый из уехавших впоследствии возвращается. Кроме того, существует и встречный приток молодёжи из других регионов (10–18%).

Тем не менее в ряде субъектов нетто-отток молодого населения остаётся значительным. Он характерен для регионов ЦФО, ПФО, ЮФО, Урала и Сибири. Положительный баланс отмечается в нефтегазодобывающих регионах (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область), куда едут работать выпускники вузов, а также в южных и столичных регионах. Любопытно, что молодые москвичи, уезжающие учиться, чаще всего выбирают Санкт-Петербург (19% от общего числа уехавших).

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка:

"Наше исследование на основе транзакционных данных позволяет увидеть фактические, а не только зарегистрированные миграционные потоки. Мы видим, что на переезд влияет не только экономика. Для молодёжи ключевым фактором становится образование, для специалистов — высокий доход в определённых отраслях, а для пенсионеров — климат и качество жизни. Эти тренды формируют социально-экономический ландшафт страны. Понимая их, бизнес и государство могут принимать более точные решения — от открытия новых офисов до планирования инфраструктуры в растущих регионах".

Методология исследования

Анализ миграционных потоков между регионами РФ выполнен центром финансовой аналитики Сбербанка на основе анонимизированных транзакционных данных клиентов. Данные Сбера фиксируют больше перемещений, чем официальная статистика Росстата, поскольку учитывают переезды без изменения постоянной регистрации (прописки). Это позволяет учитывать мобильность студентов, вахтовиков и других категорий граждан, которые не всегда сразу оформляют регистрацию по новому месту жительства. Оценки Росстата традиционно основываются именно на данных о смене прописки. При этом методология Сбера может недооценивать миграцию детей младшего возраста, не имеющих банковских карт. Период анализа — с 2021 года по октябрь 2025 года.