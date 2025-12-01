Магомед Адиев: "Не могу предъявить ребятам претензии"

После поражения от "Краснодара" (0:5) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал короткий комментарий по итогам матча.

"Что тут комментировать? Проиграли по всем статьям, соперник был лучше нас, поэтому я даже не понимаю, что тут говорить. Если пройтись по нашей игре, я и на флеше сказал, и сейчас могу повторить: мы с 23 по 30 сыграли три матча и после каждого эмоционально пустые.

Перезагрузить состав возможности никакой не было, потому что есть одна обойма из 10−11 человек, и после каждой игры, что с "Ростовом" мы двух основных футболистов потеряли, что после "КАМАЗа" — важного центрального защитника потеряли. Постоянно были эти потери и силенок не хватило у нас, так как нет ротации.

Плюс эти дороги, переход от искусственного поля, ну и, конечно, класс "Краснодара". Они были сегодня быстрее и сильнее. Наверное, сейчас это прозвучит очень смешно, даже для меня, но я не могу предъявить ребятам претензии. Сегодня было понятно, что нам тяжело будет.

Есть неделя до следующий игры с "Балтикой". Будем готовиться, и там нужно совсем в ином стиле предстать, чем сегодня", — сказал Адиев.