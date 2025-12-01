16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "Не могу предъявить ребятам претензии" "Крылья Советов" проиграли "Краснодару" Константин Клюшев: "Сваливать все на погоду, мне кажется, неправильно" Йомар Роча: "После перерыва старались изменить ситуацию" Артем Дзюба о матче с "Пари НН": "Просто обделались"

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Не могу предъявить ребятам претензии"

КРАСНОДАР. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Краснодара" (0:5) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал короткий комментарий по итогам матча.

"Что тут комментировать? Проиграли по всем статьям, соперник был лучше нас, поэтому я даже не понимаю, что тут говорить. Если пройтись по нашей игре, я и на флеше сказал, и сейчас могу повторить: мы с 23 по 30 сыграли три матча и после каждого эмоционально пустые.

Перезагрузить состав возможности никакой не было, потому что есть одна обойма из 10−11 человек, и после каждой игры, что с "Ростовом" мы двух основных футболистов потеряли, что после "КАМАЗа" — важного центрального защитника потеряли. Постоянно были эти потери и силенок не хватило у нас, так как нет ротации.

Плюс эти дороги, переход от искусственного поля, ну и, конечно, класс "Краснодара". Они были сегодня быстрее и сильнее. Наверное, сейчас это прозвучит очень смешно, даже для меня, но я не могу предъявить ребятам претензии. Сегодня было понятно, что нам тяжело будет.

Есть неделя до следующий игры с "Балтикой". Будем готовиться, и там нужно совсем в ином стиле предстать, чем сегодня", — сказал Адиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4