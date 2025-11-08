"Акрон" переиграл московское "Динамо" - 1:2

В субботу, 8 ноября, в Москве, в 15-м туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" обыграл "Динамо" — 1:2.
Красно-черные вышли вперед на 62 минуте, Хосонов шведой вырезал передачу на убегающего Пестрякова, который вошел в штрафную, убрал на замахе Кутицкого и прошил вратаря хозяев — 0:1.
На 80 минуте тольяттинцы увеличили преимущество, Бакаев сделал заброс ближе к штрафной площади, последовала серия рикошетов от игроков "Динамо", мяч отскочил к Лончару, и тот без труда переправил его в ворота Расулова — 0:2.
Хозяева забили на 88 минуте, с передачи Тюкавина отличился Сергеев — 1:2.
Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 21 ноября против "Сочи".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.