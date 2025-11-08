"Акрон" переиграл московское "Динамо" - 1:2

В субботу, 8 ноября, в Москве, в 15-м туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" обыграл "Динамо" — 1:2.

Красно-черные вышли вперед на 62 минуте, Хосонов шведой вырезал передачу на убегающего Пестрякова, который вошел в штрафную, убрал на замахе Кутицкого и прошил вратаря хозяев — 0:1.

На 80 минуте тольяттинцы увеличили преимущество, Бакаев сделал заброс ближе к штрафной площади, последовала серия рикошетов от игроков "Динамо", мяч отскочил к Лончару, и тот без труда переправил его в ворота Расулова — 0:2.

Хозяева забили на 88 минуте, с передачи Тюкавина отличился Сергеев — 1:2.

Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 21 ноября против "Сочи".