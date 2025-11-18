Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков пропустит остаток года из-за травмы

Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков присоединится к команде не раньше зимних сборов, сообщает "Спорт-экспресс".

Раков получил повреждение в сентябре в расположении молодежной сборной России. Позже, в октябре, 20-летний футболист вернулся на поле, но вновь получил травму и пропустил игру с "Зенитом" перед паузой на матчи сборных.

"У Вадима было контрольное МРТ. Врачи двух команд обсудили между собой и приняли решение, чтобы поскорее закрыть этот вопрос будет сделана операция. Операция будет проведена в среду. Предварительно, на восстановление потребуется 30-40 дней. По прогнозам Вадим будет готов к сборам", — сказал изданию агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы спортсмена.

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива", провел 10 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.