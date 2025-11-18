16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков пропустит остаток года из-за травмы "Крылья Советов" и брестское "Динамо" повторили счет 2020 года — 1:1 Джимми Марин: "Эта ничья придает уверенности" Магомед Адиев: "В концовке матча в своих выпадах мы были опаснее" "Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" - 1:1

Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков пропустит остаток года из-за травмы

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков присоединится к команде не раньше зимних сборов, сообщает "Спорт-экспресс".

Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков присоединится к команде не раньше зимних сборов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Раков получил повреждение в сентябре в расположении молодежной сборной России. Позже, в октябре, 20-летний футболист вернулся на поле, но вновь получил травму и пропустил игру с "Зенитом" перед паузой на матчи сборных.

"У Вадима было контрольное МРТ. Врачи двух команд обсудили между собой и приняли решение, чтобы поскорее закрыть этот вопрос будет сделана операция. Операция будет проведена в среду. Предварительно, на восстановление потребуется 30-40 дней. По прогнозам Вадим будет готов к сборам", — сказал изданию агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы спортсмена.

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива", провел 10 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30