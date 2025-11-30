16+
Футбол Спорт

Артем Дзюба о матче с "Пари НН": "Просто обделались"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Пари НН" (1:2) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота нижегородцев.

"Просто обделались. К судьям вопросов нет — я нормальный, не в них дело. Был только вопрос, когда Сарфо ударил меня по ноге в штрафной", — сказал Дзюба.

Нападающий провел на поле все 90 минут, а на 57 отличился с передачи Бистровича. Для россиянина это гол стал пятнадцатым в футболке тольяттинского клуба.

