Артем Дзюба о матче с "Пари НН": "Просто обделались"

После поражения от "Пари НН" (1:2) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота нижегородцев.
"Просто обделались. К судьям вопросов нет — я нормальный, не в них дело. Был только вопрос, когда Сарфо ударил меня по ноге в штрафной", — сказал Дзюба.
Нападающий провел на поле все 90 минут, а на 57 отличился с передачи Бистровича. Для россиянина это гол стал пятнадцатым в футболке тольяттинского клуба.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.