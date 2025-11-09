16+
Футбол Спорт

На базе "Акрон-Академии Коноплева" в Тольятти открыли новый футбольный манеж

ТОЛЬЯТТИ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
7 ноября в Тольятти был веден в эксплуатацию новый крытый футбольный манеж на базе "Акрон-Академии Коноплева". На мероприятии присутствовали воспитанники академии, их родители и тренеры.

Фото: ФК Акрон

Манеж построен в рамках концессионного соглашения по строительству и реконструкции тренировочной базы "Акрон-Академии Коноплева", которое было заключено между академией и правительством Самарской области в 2022 году.

По словам генерального директора "Акрон-Академии Коноплева" Александра Помазана, манеж был возведен в рекордные сроки - выемку грунта под фундамент начали в апреле 2024 года. 

"Манеж поможет разгрузить наше основное поле, которое было задействовано с девяти утра до девяти вечера — без перерывов. В зимний период, в момент непогоды, мы переведем тренировочный процесс команд младших возрастов в манеж. Для комплексной работы "Акрон-Академии Коноплева" — это большое подспорье", - отметил он.

Сейчас академия располагает полноразмерным стадионом, малым стадионом, малым манежем размера 40×40 м и теперь еще и большим манежем. По концессионному соглашению до 2028 г. должны быть построены еще три объекта — в том числе, физкультурно-оздоровительный комплекс и малое футбольное поле размером 40×20 м.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

