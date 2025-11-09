На базе "Акрон-Академии Коноплева" в Тольятти открыли новый футбольный манеж

7 ноября в Тольятти был веден в эксплуатацию новый крытый футбольный манеж на базе "Акрон-Академии Коноплева". На мероприятии присутствовали воспитанники академии, их родители и тренеры.

Манеж построен в рамках концессионного соглашения по строительству и реконструкции тренировочной базы "Акрон-Академии Коноплева", которое было заключено между академией и правительством Самарской области в 2022 году.

По словам генерального директора "Акрон-Академии Коноплева" Александра Помазана, манеж был возведен в рекордные сроки - выемку грунта под фундамент начали в апреле 2024 года.

"Манеж поможет разгрузить наше основное поле, которое было задействовано с девяти утра до девяти вечера — без перерывов. В зимний период, в момент непогоды, мы переведем тренировочный процесс команд младших возрастов в манеж. Для комплексной работы "Акрон-Академии Коноплева" — это большое подспорье", - отметил он.

Сейчас академия располагает полноразмерным стадионом, малым стадионом, малым манежем размера 40×40 м и теперь еще и большим манежем. По концессионному соглашению до 2028 г. должны быть построены еще три объекта — в том числе, физкультурно-оздоровительный комплекс и малое футбольное поле размером 40×20 м.