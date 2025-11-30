16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Клюшев: "Сваливать все на погоду, мне кажется, неправильно" Йомар Роча: "После перерыва старались изменить ситуацию" Артем Дзюба о матче с "Пари НН": "Просто обделались" Заур Тедеев: "Во втором тайме имели шансы уйти от поражения" "Акрон" проиграл в заключительном домашнем матче против "Пари НН" — 1:2

Футбол Спорт

Йомар Роча: "После перерыва старались изменить ситуацию"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Пари НН" (1:2) боливийский защитник "Акрона" Йомар Роча подвел итоги встречи, а также прокомментировал свою замену во втором тайме.

— Думаю, что мы вышли немного расслаблено, пропустили первый гол, а затем и второй. После перерыва старались изменить ситуацию. Пошли больше в атаку. Один забили, но, к сожалению, не смогли сравнивать счет. Сейчас нужно провести работу над ошибками, чтобы не повторять таких упущений и хорошо закончить чемпионат.

— Во втором тайме Артем Дзюба крикнул Зауру Эдуардовичу, что тебя нужно срочно менять. Что думаешь по этому поводу?

— По правде говоря, я не совсем понял, что Дзюба кричал на русском языке, но несмотря на все это, наш главный тренер принял решение и мне нужно это решение уважать, так как данная замена была сделана с целью выпустить еще одного нападающего. Со своей стороны, минуты, которые я получаю, нужно отдаваться на максимум и уже дальше уважать решения главного тренера.

— Как думаешь, туман сильно повлиял на результат сегодняшнего матча?

— Нет, это можно использовать как оправдание, что там какой-то туман и так далее. Но, опять же, погодные условия были одинаковыми для обеих команд. Считаю, что была напряженная борьба и все хотели заполучить 3 очка.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30