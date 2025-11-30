Йомар Роча: "После перерыва старались изменить ситуацию"

После поражения от "Пари НН" (1:2) боливийский защитник "Акрона" Йомар Роча подвел итоги встречи, а также прокомментировал свою замену во втором тайме.

— Думаю, что мы вышли немного расслаблено, пропустили первый гол, а затем и второй. После перерыва старались изменить ситуацию. Пошли больше в атаку. Один забили, но, к сожалению, не смогли сравнивать счет. Сейчас нужно провести работу над ошибками, чтобы не повторять таких упущений и хорошо закончить чемпионат.

— Во втором тайме Артем Дзюба крикнул Зауру Эдуардовичу, что тебя нужно срочно менять. Что думаешь по этому поводу?

— По правде говоря, я не совсем понял, что Дзюба кричал на русском языке, но несмотря на все это, наш главный тренер принял решение и мне нужно это решение уважать, так как данная замена была сделана с целью выпустить еще одного нападающего. Со своей стороны, минуты, которые я получаю, нужно отдаваться на максимум и уже дальше уважать решения главного тренера.

— Как думаешь, туман сильно повлиял на результат сегодняшнего матча?

— Нет, это можно использовать как оправдание, что там какой-то туман и так далее. Но, опять же, погодные условия были одинаковыми для обеих команд. Считаю, что была напряженная борьба и все хотели заполучить 3 очка.