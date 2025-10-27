Заур Тедеев: "Мы не можем радоваться сегодняшней ничьей"

После ничьи с "Локомотивом" в Саранске (1:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поделился эмоциями от матча и оценил качество газона на стадионе "Мордовия Арена".

"Огромное спасибо всем людям, которые сегодня оказались рядом с нами. Жители республики Мордовия — они большие молодцы. Огромное спасибо, что они нас приняли достаточно тепло. Со вчерашнего дня много было детишек, родителей, которые приходили и общались с нашими футболистами. Низкий поклон за то, что сегодня мы получили удовольствие и столько собралось людей.

Играя, по сути, не на своем стадионе и даже не в своем регионе, и собрать сегодня больше 8 тысяч — это великое счастье для нас как для футбольного клуба. Мы надеемся, что очень скоро и у нас появится стадион, и мы будем собирать множество болельщиков, которые будут радоваться вместе с нами. [...]

Что касается непосредственно матча, тяжелейшее было поле, скажу честно, и это подтверждается еще тем, что у нас два футболиста вышло из игры из-за того, что почувствовали недомогание в задней поверхности бедра. Мы вовремя среагировали на эту ситуацию и поэтому вынуждены были убрать игроков с поля. То же самое случилось у команды соперника, их лидер — Воробьев, он тоже дай бог, чтобы не получил травму в итоге, но он тоже почувствовал заднюю поверхность бедра и также ушел с поля — это, наверное, не очень хорошо. Неожиданно, но в то же время мы пострадали от этого больше, потому что при стандартных положениях ключевую роль у нас не играл Артем, в этот момент его уже не было на поле.

Первый тайм был, на мой взгляд, немного лучше с нашей стороны, потому что у нас возможность была атаковать, во втором тайме нам стало немножко сложнее, но, тем не менее, ключевой момент все-таки состоялся во втором тайме, когда наша команда выскакивала в контратаку и трое футболистов выбегали на простор, то есть была возможность вывести игрока один в один... И вот здесь судьи, которые, на мой взгляд, достаточно хорошо судили, но, конечно, такие ключевые эпизоды, вот так себя бездарнейшим образом повести... Это сильно расстроило нас, потому что возможность забить гол была как некоего рода буллит, когда выскакивает на простор игрок и может оказаться в ситуации один в один, тут его держат за руки и ноги, сами судьи не дают ему войти в эту зону, это неправильно.

Ну и последний момент, это уже тогда, когда мы снова выскакивали на простор, делал проникающую передачу Бистрович, и ну явное касание игрока соперника, снова возможность забить гол, но судья назначает удар от ворот. Мы не можем радоваться сегодняшней ничьей, мы можем просто друг другу сказать, двигаемся дальше… Да, мы заработали какое-то определенное очко, но нам бы хотелось большего", — сказал тренер тольяттинцев.

Помимо результата, Заур Тедеев оценил качество газона на стадионе ЧМ-2018:

"Поле было очень мягким и вязким, и на этом газоне было сложно играть в быстрый футбол и перемещаться, особенно идти в прессинг, потому что тут усилия нужны чуть ли не в полтора, в два раза больше, чем обычно. К сожалению, так складывается ситуация, на этом поле не так часто играют, поэтому, тем не менее, всем работникам стадиона огромное спасибо за то, что мы увидели зеленый газон".