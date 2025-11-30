16+
Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Во втором тайме имели шансы уйти от поражения"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Пари НН" (1:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев коротко проанализировал итог встречи, где ответил, чего не хватило команде для победы.

"Сложный был матч для нас. Такое ощущение сложилось, что особенно в первом тайме, хотели победить. Часто и достаточно плохо реагировали на потерю мяча, что является самым важным моментом в игре. Здесь нам не хватило баланса, но даже когда мы его создавали, не продолжали их играть, поэтому много встречных атак получили. Когда идет длинная или фланговая атака, очень важно в случае потери правильно среагировать в контрпрессинге.

В первом тайме у нас этого не вышло. Что касается второго тайма, то, как мы поменяли сразу двух игроков середины поля, на моя взгляд, они могли быть успешнее в центре, так как было много поперечных передач назад, которые не позволяли нам атаковать остро. Мы внесли эти корректировки и стало лучше, но все равно не хватило возможности этот матч спасти и победить. Надо отдать должное, соперник хорошо настроился на игру. Было понимание, что у нижегородцев есть неплохие футболисты, которые умеют играть и без мяча, открываться за спину. Считаю, что во втором тайме имели шансы уйти от поражения. Каждый футболист и тренер должны понимать, что нужно много работать, чтобы добиться победы", — ответил Тедеев.

