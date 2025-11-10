Джимми Марин: "Эта ничья придает уверенности"

После ничьи с "Зенитом" (1:1) коста-риканский полузащитник "Крыльев Советов" Джимми Марин подвел итог встречи и прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера.
— Сегодня важно было для нас не проиграть, с чем мы справились. Стояла цель выиграть, это был приоритет. Но, в конце концов, вот эта ничья, которой мы достигли, она придает уверенности и дает возможность играть в следующих матчах более серьезно.
— Сейчас начинается пауза на сборные. Уже объявили, сколько выходных будет у команды?
— Пока что не знаю. Однако в эти дни, которые у нас будут, нам нужно готовиться к следующему матчу против "Ростова".
— За эти две недели было много слухов об отставке главного тренера, эти новости как-то влияют на команду?
— Я не обращаю внимания на слухи и концентрируюсь только на том, чтобы хорошо играть и помочь команде. Надеюсь, мои товарищи делают так же.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.