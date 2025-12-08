16+
Футбол Спорт

"Акрон" просит отменить красную карточку Неделчару

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ФК "Акрон" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для объективной оценки игрового эпизода, приведшего к удалению защитника тольяттинского клуба.

Фото: ФК Акрон

"Мы считаем, что судья Павел Кукуян неверно оценил игровую ситуацию на 10-й минуте матча в Санкт-Петербурге, удалив защитника Йонуца Неделчару с формулировкой "лишение явной возможности забить гол". Это один из ключевых эпизодов, который серьезно повлиял на итоговый результат встречи. На дополнительных повторах, которые были даны при просмотре с помощью системы ВАР, было отчетливо видно, что Неделчару не производил преднамеренных движений рукой — защитник не видел своего оппонента и был сосредоточен на мяче.

В то же время голкипер "Акрона" Виталий Гудиев моментально выдвинулся в направлении мяча сразу после паса Луиса Энрике и мог успеть помешать оппоненту.

Это уже не первое обращение нашего клуба в экспертно-судейскую комиссию в текущем сезоне. Ранее ЭСК единогласно признавала ошибочное решению Евгения Кукуляка по неудалению Лечи Садулаева в Грозном при счете 0:1 и ошибочное назначение Василием Казарцевым пенальти в матче с ЦСКА при счёте 1:2. Мы бы хотели, чтобы неоднозначное судейство в отношении "Акрона" не превращалось в тенденцию. Клуб рассчитывает на объективную оценку решений судейской бригады матча", — говорится в обращении ФК "Акрон".

