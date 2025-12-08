"Крылья Советов" ушли в зимний отпуск

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча в Калининграде ушли в отпуск. Вновь команда соберется в январе, чтобы пройти медобследование, а затем отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"