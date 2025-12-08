"Крылья Советов" ушли в зимний отпуск

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча в Калининграде ушли в отпуск. Вновь команда соберется в январе, чтобы пройти медобследование, а затем отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции.
График сборов самарской команды и даты контрольных матчей будут опубликованы позднее.
По итогам 18 туров МИР РПЛ "Крылья" занимают 12 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Вторую часть сезона наша команда начнет в марте в Москве матчем против "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.