Заур Тедеев: "Даже при счете 2:0 мы не успокаивались"

После победы над "Динамо" (2:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил игру своей команды, а также объяснил, почему не заменил Пестрякова в перерыве.

"Радость, прежде всего от того, что мы сегодня победили сильную команду. Мы хорошо вели единоборства и достаточно неплохо оборонялись, не давали создавать моментов, кроме навалов, длинных передач, забросов. Но защитники в большинстве своем справлялись с этими ситуациями.

Поэтому я очень рад, что сегодня футболисты практически выполнили все то, что мы вынашивали на протяжении того времени, пока готовились к этому матчу. Безумно благодарен каждому футболисту. Благодарен всем людям, которые причастны к этому, а это в первую очередь — наш болельщик. Поэтому всем просто огромное спасибо.

Хороший был матч. Держал в напряжении прям до конца, даже при счете 2:0 мы не успокаивались и понимали, что еще ничего не случилось, и поэтому все время в каждом отдельно взятом эпизоде настраивали футболисты друг друга, находясь на поле, но и мы не оставались в стороне, помогали им с точки зрения мотивации и подсказа. Поэтому считаю, что все сегодня сложилось так, как должно было сложиться в данной ситуации относительно игры, которую мы видели", — сказал тренер красно-черных.

Кроме этого, Заур Тедеев объяснил, почему не стал менять после перерыва Пестрякова, который впоследствии забил важный мяч:

"Он достаточно хорошо ввел единоборства, прессинговал и свежо выглядел. И, наверное, мы сделали правильно в этой ситуации, что он остался на футбольном поле и забил мяч, потому что мы знаем его способности. Да, был не очень хороший период у него, буквально несколько недель назад, потому что он слишком поднаелся за все это время, что мы вместе с ним работаем, особенно если взять концовку прошлого сезона и начала этого сезона — он очень много матчей, на мой взгляд, сыграл в стартовом составе, причем меняя позиции. И в определенный момент молодой футболист может попасть в некую психологическую яму. Хотел бы отдельно поблагодарить тренера молодежной команды России, мы с ним поговорили по телефону, и я ему сказал о состоянии Пестрякова, что, если есть хоть какая-то возможность дать ему передохнуть, давайте это сделаем".