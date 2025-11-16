Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Дании

В субботу, 15 ноября, защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин в стартовом составе сборной Беларуси выступил в матче против сборной Дании.
Игра проходила в датском Паркене и завершилась ничьей — 2:2. Кирилл Печенин провел на поле всю игру.
18 ноября сборная Беларуси встретится с Грецией.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.