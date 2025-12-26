"Крылья Советов" рассчитывают вернуть Ростеху 550 млн рублей до конца года

Самарский ФК "Крылья Советов" намерен до конца года вернуть 550 млн руб. из 923,4 млн руб. долга перед ООО "РТ-Капитал". Об этом в пятницу, 26 декабря, на пресс-конференции заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

Речь идет в том числе о средствах, которые регион выручит от продажи Дома промышленности в Самаре, заложенного по кредиту для "Крыльев". Напомним, накануне стало известно, что объект с торгов за 320,6 млн руб. приобретает ООО "ПензаТракСервис".

"Мы рады, что есть возможность реконструкции Дома промышленности. Мы получим новый объект, который будет использоваться на благо города. И, конечно, от этого выигрывает клуб. Деньги за него мы скоро переведем. На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 миллионов. Далее планируем довести до 100. Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 550 миллионов рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк "Солидарность", — сообщил Дмитрий Яковлев.

"Крылья Советов" взяли кредиты на 979 млн руб. у АО АКБ "Новикомбанк" под залог Дома промышленности в 2011 году. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В том же году ООО "РТ-Капитал" (как и Новикомбанк входит в госкорпорацию "Ростех") перекупило право требования к клубу. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Домпрома в пользу кредитора. Однако долгое время торги не проводились.

В январе 2025 г. "РТ-Капитал" обратился в Арбитражный суд Москвы. Руководство клуба предлагало мировое соглашение и погасило часть долга, но в итоге иск полностью удовлетворили. "Крыльям Советов" присудили вернуть 923,4 млн рублей.