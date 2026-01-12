"Крылья Советов" просматривают защитника "Зенита-2" Ивана Шиленка

Воспитанник Зенита Иван Шиленок едет на просмотр в "Крылья Советов", сообщает журналист Иван Карпов.
"На просмотр в команду Адиева отправляется почти 21-летний (ДР 29 января) универсальный защитник Шиленок (в основном действует справа, но может сыграть и слева + центрального в тройке), проведший 13 минут за 1-ю команду в Fonbet Кубке Руси против Оренбурга в октябре (в остальном выступал за двойку)", — рассказал инсайдер.
По итогам просмотра будет решено, останется Иван в Зените-2 или перейдет в Крылья на постоянной основе.
Напомним, ранее Карпов сообщал об интересе самарского клуба к 21-летнему центрхаву "Зенита-2" Кириллу Столбову.
