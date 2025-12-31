В Самаре стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима".

До 11 января (включительно) на площади имени Куйбышева самарцев и гостей города ждет настоящий праздник спорта и активного отдыха.

Присоединяйтесь к зимним развлечениям (ежедневно, кроме 31 декабря):

1. Катки (хоккейный и для массового катания) – круглосуточно

2. Городошная площадка – 15:00-19:00

3. Волейбольная площадка – 14:00-20:00

4. Зона фиджитал спорта – 14:00-20:00

5. Ориентирование – 14:00-20:00

6. Лазертаг – 14:00-20:00

7. Биатлон (тир) – 14:00-20:00

8. Футбольный бильярд – 14:00-20:00

9. Снежковый тир – 14:00-20:00

10. Дженга и Тетрис – 14:00-20:00

11. Гигантские шахматы – 14:00-20:00

12. Тир тэг регби – 14:00-20:00

31 декабря все площадки будут работать с 20:00 до 3:00 1 января

С 1 января вас ждут спортивные активности на лыжной базе СШ "Чайка" и на Последней миле стадиона "Солидарность Самара Арена", где будет работать Самарская олимпийская деревня.

Прогулочные зоны, новогодние арт-объекты, парад планет, каток, лыжня, ледяные горки.

Во Дворце спорта в дни новогодних каникул пройдут бесплатные сеансы массового катания на коньках. Нужна регистрация.