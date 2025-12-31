В Самаре стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима".
До 11 января (включительно) на площади имени Куйбышева самарцев и гостей города ждет настоящий праздник спорта и активного отдыха.
Присоединяйтесь к зимним развлечениям (ежедневно, кроме 31 декабря):
1. Катки (хоккейный и для массового катания) – круглосуточно
2. Городошная площадка – 15:00-19:00
3. Волейбольная площадка – 14:00-20:00
4. Зона фиджитал спорта – 14:00-20:00
5. Ориентирование – 14:00-20:00
6. Лазертаг – 14:00-20:00
7. Биатлон (тир) – 14:00-20:00
8. Футбольный бильярд – 14:00-20:00
9. Снежковый тир – 14:00-20:00
10. Дженга и Тетрис – 14:00-20:00
11. Гигантские шахматы – 14:00-20:00
12. Тир тэг регби – 14:00-20:00
31 декабря все площадки будут работать с 20:00 до 3:00 1 января
С 1 января вас ждут спортивные активности на лыжной базе СШ "Чайка" и на Последней миле стадиона "Солидарность Самара Арена", где будет работать Самарская олимпийская деревня.
Прогулочные зоны, новогодние арт-объекты, парад планет, каток, лыжня, ледяные горки.
Во Дворце спорта в дни новогодних каникул пройдут бесплатные сеансы массового катания на коньках. Нужна регистрация.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.