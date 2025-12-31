16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перенесено место старта "Новогоднего забега" в Самаре Стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима" В Самаре 1 января пройдет "Новогодний забег" ВТБ увеличит призовой фонд одного из старейших беговых марафонов Европы в четыре раза В Тольятти состоится "Новогодний Фитнес Фест"

Массовый спорт Спорт

Стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима"

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима".

До 11 января (включительно) на площади имени Куйбышева самарцев и гостей города ждет настоящий праздник спорта и активного отдыха.

Присоединяйтесь к зимним развлечениям (ежедневно, кроме 31 декабря):

1. Катки (хоккейный и для массового катания) – круглосуточно
2. Городошная площадка – 15:00-19:00
3. Волейбольная площадка – 14:00-20:00
4. Зона фиджитал спорта – 14:00-20:00
5. Ориентирование – 14:00-20:00
6. Лазертаг – 14:00-20:00
7. Биатлон (тир) – 14:00-20:00
8. Футбольный бильярд – 14:00-20:00
9. Снежковый тир – 14:00-20:00
10. Дженга и Тетрис – 14:00-20:00
11. Гигантские шахматы – 14:00-20:00
12. Тир тэг регби – 14:00-20:00

31 декабря все площадки будут работать с 20:00 до 3:00 1 января

 

С 1 января вас ждут спортивные активности на лыжной базе СШ "Чайка" и на Последней миле стадиона "Солидарность Самара Арена", где будет работать Самарская олимпийская деревня.

Прогулочные зоны, новогодние арт-объекты, парад планет, каток, лыжня, ледяные горки. 

Во Дворце спорта в дни новогодних каникул пройдут бесплатные сеансы массового катания на коньках. Нужна регистрация

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4