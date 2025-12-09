Уличные бои пройдут 13 декабря в ТК "Амбар"

13 декабря в торговом комплексе "Амбар", холдинга "Глобал Вижн", состоится одиннадцатый турнир City Fight Championship — первого российского промоушена по уличному боксу. В программе будут рейтинговые поединки с участием как опытных спортсменов промоушена, так и дебютантов.

Мероприятие начнётся в 14:00 и продлится до 19:00. Фуд-корт ТК превратится в арену, где каждый поединок — это история обычных людей, решивших проверить себя. Инженер против курьера, программист против бариста — здесь сходятся не профессиональные бойцы, а те, кто выходит в круг ради честного вызова. Для зрителей подготовят зону просмотра. По данным CFC, турнир традиционно привлекает представителей спортивного сообщества и СМИ.

City Fight Championship — самарский промоушен, который проводит турниры по уличному боксу и современным единоборствам, постепенно формируя новое городское движение.