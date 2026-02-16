Команда Сызранского НПЗ пробежала дистанцию на "Лыжне России"

Сотрудники Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". На старт вышли представители разных профессий — любители лыжного спорта. К слову, зимние виды пользуются особой популярностью среди заводчан.

В этом году к постоянным участникам "Лыжни России" присоединились и те, кто решил впервые попробовать свои силы в массовой гонке. Экономист планово-экономического отдела Людмила Кузнецова, любитель со стажем, увлеклась лыжами случайно. Во многом этому поспособствовал супруг. Андрей Кузнецов тоже сотрудник СНПЗ. В прошлом профессионально занимался лыжными гонками, сейчас на лыжню выходит для поддержания формы. В этом году семья Кузнецовых вместе приняли участие во Всероссийской акции. И если для Андрея это отличная возможность проверить свою спортивную форму, то для Людмилы гонка стала проверкой своих сил, девушка готовится защищать честь завода на корпоративных Зимних играх в составе команды предприятия, которые состоятся уже в конце февраля в Сочи. Команда Сызранского НПЗ заявлена во всех дисциплинах: хоккей, индивидуальные лыжные гонки, смешанная эстафета на лыжах, биатлон. Зимние игры являются главным событием в спортивной жизни компании, это — праздник спорта не только для ее участников, но и для жителей регионов ее проведения.

На Сызранском НПЗ созданы все условия для популяризации здорового образа жизни и поддержки массового спорта, в том числе и зимнего. Так, при ФОК "Надежда" работает лыжная база. Здесь сотрудники и члены их семей могут бесплатно получить необходимое снаряжение. Лыжные гонки — неотъемлемая дисциплина заводской спартакиады "Здоровье", которая проводится на предприятии уже более 50 лет. С каждым годом все большую популярность среди заводчан набирают сноуборд и горные лыжи, и предприятие это активно поддерживает, ежегодно организуя соревнования по этим видам.

А с появлением в городе ледового комплекса "Роснефть Арена" (в этом году исполняется 10 лет со дня открытия) на новый качественный уровень вышел хоккей. Сегодня на заводе созданы три заводские команды, которые регулярно радуют болельщиков победами в турнирах разного уровня. Команда "Нефтяник" — лидер по итогам промежуточных итогов этого сезона в Тольяттинской хоккейной лиге в дивизионе "Любитель". А команда "СНПЗ" занимает первое место в городском чемпионате по хоккею с шайбой.

Сызранский НПЗ создает все условия для развития спортивной базы и оказывает поддержку любительскому и профессиональному спорту. Поэтому число нефтяников, активно занимающихся спортом, растет из года в год.