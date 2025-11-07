16+
Спорт

МТС открыла площадку с уличными тренажерами в микрорайоне Кошелев-Парк

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС сообщает об открытии в свободном доступе спортивной площадки в жилом микрорайоне Кошелев-Парк. Универсальный комплекс с уличными тренажерами расположен рядом со школой №1 на улице Олега Пешкова и доступен абсолютно для всех любителей спорта.

Фото: предоставлено МТС

В тренировочный комплекс входят 12 силовых тренажеров отечественного производства на разные группы мышц. Все они подобраны с учетом экспертизы опытных тренеров. Заниматься здесь могут жители и гости микрорайона разных возрастов. Каждый тренажер оборудован подробным описанием и специальным QR-кодом с видео-инструкцией по использованию. Восьмого ноября опытные самарские фитнес-инструкторы проведут мастер-классы на площадке и расскажут, как наиболее эффективно заниматься на тренажерах. Рядом с площадкой с 12:00 до 15:00 пройдут спортивные и другие события для жителей и гостей микрорайона от цифровой экосистемы МТС.

"В Самаре хорошо знают успешные социокультурные проекты МТС, а также наши проекты поддержки спорта. Один из таких - Аллея славы ветеранов "Крыльев Советов" в Загородном парке. Продолжая эту традицию, мы реализовали социальный спортивный проект вместе с Корпорацией "КОШЕЛЕВ" в микрорайоне, где проживает много молодых семей, молодежи школьного и студенческого возраста. Жителям нужна была площадка для занятий уличным спортом, и мы не могли остаться в стороне. Рядом расположена большая школа, и учителя смогут проводить на площадке уроки физкультуры. Универсальный тренировочный комплекс оборудован всем самым необходимым, каждый тренажер находится под крышей, что позволяет использовать их круглый год. Уверен, что площадка с тренажерами от МТС дополнит досуг жителей микрорайона и станет точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Мы искренне благодарны цифровой экосистеме МТС за реализацию этого важного социального проекта в "Кошелев-Парке". Наш район - это место, где живет более 140 тысяч человек, большинство из которых - молодые семьи с детьми. Создавая комфортную городскую среду, мы всегда думаем о том, чтобы у наших жителей были все возможности для активного и здорового образа жизни. И мы рады, что нашли в этом деле такого единомышленника, как МТС. Новая спортивная площадка органично дополняет инфраструктуру микрорайона. Особенно важно, что она расположена рядом со школой - это позволит использовать ее не только для индивидуальных тренировок, но и в образовательном процессе. Мы видим, как востребованы у жителей спортивные объекты. Благодаря партнерству с МТС появилась еще одна качественная площадка с современным профессиональным оборудованием. Корпорация "КОШЕЛЕВ" продолжит развивать спортивную инфраструктуру микрорайона. В наших планах - создание дополнительных спортивных зон, велодорожек и мест для активного отдыха. Мы строим не просто дома, а создаем среду, где хочется жить, растить детей и заниматься спортом", - отметил генеральный директор СЗ "Кошелев-Проект Самара" Юрий Левин.

