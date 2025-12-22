В центре Самары автобус сбил пешехода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 22 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области