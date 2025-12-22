На Авито рассказали, как завоевать доверие самарских покупателей

Большинство жителей Самары (79%) активно совершают покупки на Авито и внимательно изучают продавца и товар перед заключением сделки. Самым важным фактором доверия опрошенные называют реальные фотографии товара: на них ориентируются 67% покупателей. Более половины респондентов изучают отзывы (61%) продавца. Еще 54% обращают внимание на цену — она должна быть близкой к средней по рынку и без подозрительных скидок, а 51% — на рейтинг. Аналитики Авито узнали, как жители Самары оценивают продавцов на платформе, что вызывает доверие, а что — настораживает перед покупкой.
Оказалось, что 9 из 10 опрошенных проверяют продавца перед заключением сделки, и большинство смотрит на рейтинг и отзывы. Значки о прохождении верификации ("Документы проверены" или "Реквизиты проверены") проверяют почти половина (47%) пользователей — они являются дополнительным подтверждением надежности продавца. Чаще всего на эту деталь обращают внимание молодые пользователи 18–24 лет. Реже — пользователи старшего возраста (34% среди опрошенных 45–54 лет). Сейчас верификацию на Авито можно пройти через Госуслуги, по паспорту или водительским правам, реквизитам компании, а также через ID-сервисы крупнейших банков — Сбер, Т-банк, Альфа-Банк, ВТБ, Точка.
Что вызывает сомнения
Покупатели легко распознают "красные флаги" в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 58% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (51%) и небольшое количество отзывов (44%). Еще для трети (33%) пользователей важно наличие верификации.
Когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей стоимости, большинство (53%) выберут того, у кого есть значок о прохождении верификации и выше рейтинг. При этом 67% готовы даже переплатить за сделку с продавцом, у которого есть такая отметка. Сейчас на Авито есть несколько типов верификаций. "Документы проверены" — значок для частных лиц, прошедших проверку по паспорту, правам, "Госуслугам" или банковским ID. Отметку "Реквизиты проверены" получает бизнес, подтвердивший данные по ИНН компании, T-Бизнес ID, СберБизнес ID или Альфа ID.
Как покупатели проверяют продавца
Чаще всего респонденты смотрят на рейтинг и изучают отзывы — так делают 80% опрошенных. Почти половина (47%) смотрит на дату регистрации профиля, 44% проверяют, есть ли у него значок верификации, а 43% обращают внимание на то, как продавец отвечает в чате.
Что касается общения, большинству важно, чтобы продавец был готов отправить дополнительные фото или видео товара (64%). Также 60% отметили вежливость и доброжелательность, 55% — четкие и информативные ответы. 44% важно отсутствие попыток вывести диалог за пределы платформы, а 28% — скорость ответов.
