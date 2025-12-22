16+
Механизм проверки законности сделок с недвижимостью: разъясняет Росреестр

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Как выглядит механизм правовой экспертизы сделок с недвижимостью, и какие меры защиты имущественных прав предлагает Росреестр?

Основной закон, которым руководствуется государственный регистратор и на основании которого осуществляется регистрация прав, — закон "О государственной регистрации недвижимости" № 218-ФЗ. Все учетно-регистрационные действия носят исключительно заявительный характер.

Всем заявителям, которые обращаются за услугами Росреестра, необходимо знать, что, осуществляя подачу документов на регистрацию, они подтверждают подлинность указанных в заявлении сведений, а также достоверность и подлинность приложенных документов. Важно знать, что за представление поддельных документов возможно привлечение к ответственности, в том числе уголовной.

Поскольку документы на регистрацию поступают через МФЦ или в электронном виде, то личное общение сторон сделки с госрегистратором не предполагается. Задача регистратора — экспертиза уже заключенного договора на соответствие требованиям законодательства.

Росреестр не проверяет психическое здоровье сторон сделки, а также не проводит криминалистическую экспертизу. Согласно ст. 29 ГК РФ, суд может признать недееспособным человека, который из-за психического расстройства не понимает значения своих действий. В этом случае над ним устанавливается опека, а сделки от его имени совершает опекун. После того, как решение суда вступило в силу, в Росреестр поступает копия решения, а информация о признании человека недееспособным вносится в ЕГРН. Госрегистратор проверяет наличие этих сведений в ЕГРН и принимает решение по каждой конкретной сделке.

Для подтверждения подлинности документов и достоверности сведений регистратор запрашивает дополнительную информацию в органах власти и организациях, издавших документы. Если подтвердится, что представленный документ поддельный, информация об этом направляется в правоохранительные органы.

В качестве меры защиты имущественных прав Росреестр предлагает:

  • подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия собственника. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра, на портале Госуслуг или в МФЦ;
  • до подачи документов на регистрацию проверить наличие ограничений, арестов или запретов в отношении объектов недвижимого имущества. Перед сделкой заказывать выписки из ЕГРН только с помощью официального сайта Росреестра или портала Госуслуг;
  • внести в ЕГРН адрес своей электронной почты либо актуализировать его, если почта поменялась. Туда будут приходить все уведомления о совершающихся сделках и изменениях в отношении ваших объектов недвижимости.

Важно знать! Сотрудники Росреестра никогда не звонят собственникам с угрозами мошенничества или просьбами сообщить свои персональные данные. При поступлении подобного звонка следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. 

Гид потребителя

