Застройщики признали невыгодным строительство арендного жилья "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре Озеро, конюшня и часовня: усадьба одного из первых самарских олигархов выставлена на продажу Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства Судьбу квартала у "Вива Лэнда" решит Верховный суд

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 23 октября, в Общественной палате (ОП) Самарской области обсудили ситуацию в строительной отрасли региона. Одним из вопросов стала стоимость жилья.

По словам председателя комиссии ОП по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Игоря Косилова, сейчас средний ценник в Самаре составляет около 120 тысяч рублей за 1 кв. метр.

"Жилье по этой стоимости вроде бы выкупается, но она вообще экономически обоснованная? Или все-таки цена должна быть выше", — обратился Игорь Косилов к немногочисленным застройщикам, которые пришли на заседание.

Представитель корпорации "Кошелев", которая возводит микрорайон Кошелев-Парк в Волжском районе, воздержалась от ответа. А вот эск-президент Ассоциации строительных компаний "ГК "АМОНД" (строит микрорайон Волгарь), учредитель нескольких строительных организаций Ирбег Хугаев дал небольшой комментарий:

"Конечно, маловато, если по-честному. По 120 тысяч рублей квартиры продают без отделки. Чистовая отделка сейчас обходится где-то в 15-20 тысяч рублей в зависимости от качества объекта, хотя раньше стоила примерно 3,5-4 тысячи. Сейчас цены выросли на материал и на все".

Что касается продаж, то представители компаний-застройщиков отметили изменение спроса на фоне сокращения программы льготной ипотеки, что привело к снижению объемов строительства. Например, в Кошелев-Парке запланировали на 2025 год ввод в эксплуатацию только одного дома (около 13 тыс. кв. метров), в Волгаре — примерно 10,5 тыс. кв. метров.

"Сильно влияет процентная ставка. Суммы, которые оплачиваем в банк, значительно выросли. Когда первый дом я построил, было около 5 млн рублей (по 3%). Сейчас это уже 68 млн рублей", — отметил Ирбег Хугаев.

По его мнению, сейчас главное для застройщика, чтобы продажи покрывали банковские кредиты:

"Потому что сейчас банковские проценты 18%, как минимум. Это очень накладно".

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

