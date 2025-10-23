В четверг, 23 октября, в Общественной палате (ОП) Самарской области обсудили ситуацию в строительной отрасли региона. Одним из вопросов стала стоимость жилья.

По словам председателя комиссии ОП по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Игоря Косилова, сейчас средний ценник в Самаре составляет около 120 тысяч рублей за 1 кв. метр.

"Жилье по этой стоимости вроде бы выкупается, но она вообще экономически обоснованная? Или все-таки цена должна быть выше", — обратился Игорь Косилов к немногочисленным застройщикам, которые пришли на заседание.

Представитель корпорации "Кошелев", которая возводит микрорайон Кошелев-Парк в Волжском районе, воздержалась от ответа. А вот эск-президент Ассоциации строительных компаний "ГК "АМОНД" (строит микрорайон Волгарь), учредитель нескольких строительных организаций Ирбег Хугаев дал небольшой комментарий:

"Конечно, маловато, если по-честному. По 120 тысяч рублей квартиры продают без отделки. Чистовая отделка сейчас обходится где-то в 15-20 тысяч рублей в зависимости от качества объекта, хотя раньше стоила примерно 3,5-4 тысячи. Сейчас цены выросли на материал и на все".

Что касается продаж, то представители компаний-застройщиков отметили изменение спроса на фоне сокращения программы льготной ипотеки, что привело к снижению объемов строительства. Например, в Кошелев-Парке запланировали на 2025 год ввод в эксплуатацию только одного дома (около 13 тыс. кв. метров), в Волгаре — примерно 10,5 тыс. кв. метров.

"Сильно влияет процентная ставка. Суммы, которые оплачиваем в банк, значительно выросли. Когда первый дом я построил, было около 5 млн рублей (по 3%). Сейчас это уже 68 млн рублей", — отметил Ирбег Хугаев.

По его мнению, сейчас главное для застройщика, чтобы продажи покрывали банковские кредиты:

"Потому что сейчас банковские проценты 18%, как минимум. Это очень накладно".