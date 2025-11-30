16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито: самарцы готовы потратить на косметический ремонт в среднем 160 тыс. рублей "Авито Недвижимость" подвела итоги октября 2025 года на российском ипотечном рынке Стало известно, какой ТЦ самарцы считают лучшим Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом Верховный Суд отказал мэру в устранении застройщика с площадки у "Вива Лэнда"

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Авито: самарцы готовы потратить на косметический ремонт в среднем 160 тыс. рублей

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары в среднем готовы вложить в косметическое обновление жилья около 160 тыс. рублей. Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров опросили горожан, чтобы выяснить, как они подходят к косметическому ремонту: где ищут вдохновение, на чем готовы экономить и ради чего — наоборот — готовы потратиться. Опрос показал: в ремонте мы по-прежнему доверяем мнению близких и все чаще смотрим в сторону технологий и "умных" решений.

С кем советуются и что выбирают

Затевая косметический ремонт, 39% респондентов в первую очередь прислушиваются к мнению семьи и друзей. Треть (33%) предпочитают продумать всю визуальную концепцию будущего интерьера самостоятельно. Блоги и соцсети вдохновляют 29% опрошенных.

"Опрос показал, что основным источником рекомендаций при косметическом ремонте остаются семья и друзья. Однако россияне нередко предпочитают доверять такую важную работу профессионалам: 27% респондентов пользуются помощью ремонтных бригад и дизайнеров интерьера. Такой подход позволяет избежать ошибок и получить результат, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и современным трендам", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Если бы можно было привести в порядок только одно помещение, треть (35%) жителей Самары выбрала бы кухню. Гостиную предпочли бы обновить 21% опрошенных. Еще 16% сделали бы ремонт в спальне — примечательно, что она первая в очереди на обновление у зумеров (29%). 12% в первую очередь обновили бы ванную.

"Мы видим, что предпочтения молодежи в ремонте заметно отличаются от других возрастных групп. Молодые люди уделяют много внимания визуалу и техническому оснащению — следят за интерьерными трендами в Pinterest, готовы потратить больше денег на технику, решения "умного дома" и оформление пространства в целом", — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Какие решения предпочитают

Когда речь заходит о выборе материалов, жители Самары чаще всего готовы инвестировать в технологичность. Так, 37% ответили, что хотели бы установить систему "умного дома". Также популярны экологичные решения: 30% респондентов выбрали бы натуральные и безопасные материалы, даже если это потребует дополнительных вложений. Еще 25% хотели бы приобрести мебель из натурального дерева, а 16% — положить паркет и использовать в ремонте натуральный мрамор. При этом 29% опрошенных признались, что не считают нужным тратиться на дорогие улучшения, и купили бы все самое простое.

Примечательно, что молодежь 18–24 лет меньше всего хотела бы использовать экологичные материалы (24%). Но при этом им больше других импонируют решения для "умного дома" и дорогая техника известных брендов.

Сколько готовы потратить

В среднем опрошенные готовы потратить на косметическое обновление жилья около 160 000 рублей. Причем молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Однако 50% хотели бы уложиться в 100 000, из них 21% — в 50 000 рублей. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают также 21%, от 200 000 до 350 000–9%. Больше полумиллиона готовы потратить только 5% опрошенных.

Как выбирают мебель и где вдохновляются

При выборе мебели и предметов декора респонденты больше всего ориентируются на бюджет (53%) и мнение близких (38%). Советам из интернета доверяют 33%, а самостоятельно принимают решения 26% опрошенных.

Примечательно, что большинство черпает вдохновение не в сети, а из квартир друзей и знакомых (30%). Еще 25% обращают внимание на шоурумы. 23% ориентируются на интерьеры блогеров и прислушиваются к их советам, а 16% берут на заметку интерьеры отелей в путешествиях. Среди источников вдохновения для молодежи лидируют визуальные платформы: почти каждый второй (49%) подсматривает идеи в Pinterest.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30