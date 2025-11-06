16+
В новом макрорайоне Самары стартует строительство социальной инфраструктуры

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 году в строящемся в Куйбышевском районе Самары макрорайоне "Амград" начнется строительство социальной инфраструктуры. Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Министерство строительства Самарской области уже выдало разрешение на строительство, работы по возведению дошкольного образовательного учреждения должны начаться в 2026 году.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Здание, которое будет включать от двух до четырех этажей, построят на Южном шоссе. Его планируется оснастить современным оборудованием, а также безопасными зонами для игр и занятий спортом. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к учреждению территория.

Проектная документация прошла государственную экспертизу, а в 2025 году была актуализирована с учётом новых нормативов. Проект финансируется с участием средств бюджета Самарской области в рамках госпрограммы социально-экономического развития региона, что гарантирует его выполнение в установленные сроки: детский сад должен принять первых воспитанников уже в 2027 году.

"Мы придерживаемся чёткой логики: жильё и социальные объекты должны развиваться синхронно. Это принципиальная задача, поставленная губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Детский сад в "Амграде" — шаг к созданию полноценной городской среды с заботой о семьях и детях проживающих в Куйбышевском районе", — прокомментировал министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Общая площадь макрорайона "Амград" составляет 185 гектаров. В настоящее время построено и введено в эксплуатацию более 133 тысяч квадратных метров жилья, работы по строительству жилых домов продолжаются. Ожидается, что в новом городском макрорайоне будет проживать порядка 36 тысяч человек.

Новая инфраструктура "Амграда" будет развиваться по плану вместе с ростом района, отражая стратегию команды губернатора и создавая удобные и продуманные условия для жизни жителей. В перспективе в макрорайоне может появиться еще три детских сада и три школы, также рассматривается вопрос о строительстве поликлиники.

