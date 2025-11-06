Вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко на форуме в Самаре подарили санки

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Михаил Дегтярев 6 ноября осмотрели экспозиции выставочного пространства Международного форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Самаре.

На стенде Федерации санного спорта высоким гостям показали современные санки, которые сделаны в России. Президент федерации Наталья Гарт вручила один экземпляр Дмитрию Чернышенко, уточнив, что у Михаила Дегтярева такие санки уже есть.

"Это санки для массового спорта, ими очень легко управлять", — добавила глава федерации.