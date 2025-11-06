Вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко на форуме в Самаре подарили санки

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Михаил Дегтярев 6 ноября осмотрели экспозиции выставочного пространства Международного форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Самаре.
На стенде Федерации санного спорта высоким гостям показали современные санки, которые сделаны в России. Президент федерации Наталья Гарт вручила один экземпляр Дмитрию Чернышенко, уточнив, что у Михаила Дегтярева такие санки уже есть.
"Это санки для массового спорта, ими очень легко управлять", — добавила глава федерации.
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.