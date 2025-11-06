Самарастат: за сентябрь цены на бензин выросли на 5,8%

В сентябре этого года в Самарской области цены на бензин выросли сразу на 5,8% по сравнению с августом. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то рост составил 17,7%. Такие данные приводит Самарастат.
Сильнее других видов моторного топлива в августе подорожал бензин АИ-92 - на 6%. Стоимость АИ-95 выросла на 5,8%, АИ-98 - 0,4%. Дизель вырос в цене на 2,7%, а вот газовое топливо подешевело на 0,4%.
Отметим, что рост цен на топливо эксперты связывают с атаками украинских беспилотников на НПЗ.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно