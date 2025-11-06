Самарастат: за сентябрь цены на бензин выросли на 5,8%

В сентябре этого года в Самарской области цены на бензин выросли сразу на 5,8% по сравнению с августом. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то рост составил 17,7%. Такие данные приводит Самарастат.

Сильнее других видов моторного топлива в августе подорожал бензин АИ-92 - на 6%. Стоимость АИ-95 выросла на 5,8%, АИ-98 - 0,4%. Дизель вырос в цене на 2,7%, а вот газовое топливо подешевело на 0,4%.

Отметим, что рост цен на топливо эксперты связывают с атаками украинских беспилотников на НПЗ.