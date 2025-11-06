16+
Общество

Верховный суд вернется к вопросу о сроках давности по делу о выводе 8,1 тыс. га лесов в Самаре

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Верховный суд РФ поменял позицию о сроках обжалования по делу о включении в границы Самары участков лесного фонда, пишут "Ведомости". Заместитель председателя Верховного суда и глава экономической коллегии высшей инстанции Юрий Иваненко направил жалобу надзорных органов на новое рассмотрение.

Напомним, в конце июля 2024 г. стало известно, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение 11-го арбитражного апелляционного суда 2009 г. по делу о лесном фонде Самары. Прокуратура добивается пересмотра решений, которые позволили вывести из федеральной собственности 8118 га лесного фонда.

Судьба лесного фонда решалась в 2008 г., когда департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества. В него должны были войти и стать федеральной собственностью территории площадью 8118 га. Однако в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать эти действия незаконными вышло министерство имущественных отношений региона. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал, но в марте 2009 г. 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Генпрокуратура просила Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции как незаконное.

Однако суд округа, а в марте 2025 г. и Верховный суд также отказали в передаче представления и жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что федеральные органы могли и должны были узнать о предполагаемом нарушении ранее, учитывая общедоступность сведений о границах лесов и земельных участках.

Однако 1 ноября 2025 г. Верховный суд (теперь его возглавил экс-генпрокурор Игорь Краснов) изменил свою позицию. Суд признал, что федеральные органы не имели объективной возможности своевременно защитить интересы государства, поскольку сведения о незаконном выводе лесных участков стали известны лишь после проверки в 2024 году.

Отметим, что параллельно идет судебное разбирательство по апелляционной жалобе прокуратуры Самары и регионального минприроды на решение Ленинского райсуда 2010 года. Это решение 15-летней давности признавало законным генеральный план Самары, утвержденный городской думой в марте 2008 г. и включивший в границы города лесной фонд площадью более 7,5 тыс. га.

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

