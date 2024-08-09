Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ущерб от вывода из лесных массивов Самары более чем 4 тыс. участков может составлять 50 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос Волга Ньюс сообщил Павел Ефанов, председатель правления Ассоциации развития земельно-имущественных отношений.

Напомним, именно данная ассоциация направляла в ноябре 2023 г. и в мае 2024 г. письма на имя председателей судов (от районных судов Самары, Самарского областного суда, Арбитражного суда Самарской области, 11-го арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Поволжского округа до Верховного Суда РФ) с указанием, что последствием образования таких участков стали утрата леса и фактическое уменьшение его площади, то есть нанесен крупный ущерб экологии.

В конце июля этого года стало известно, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение 11-го арбитражного апелляционного суда 2009 г. по делу о лесном фонде Самары. Прокуратура добивается пересмотра решений, которые позволили вывести из федеральной собственности 8118 га лесного фонда. Именно на этих землях было образовано более 4 тыс. участков, перешедших в частную собственность.

Судьба лесного фонда решалась в 2008 г., когда департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества. В него должны были войти и стать федеральной собственностью территории площадью 8118 га. Однако в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать эти действия незаконными вышло министерство имущественных отношений региона. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал, но в марте 2009 г. 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства. Генпрокуратура просит Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции как незаконное.

По словам Павла Ефанова, Ассоциацией развития земельно-имущественных отношений в период 2023-2024 г. были проведены мероприятия общественного земельного контроля на территории бывших земель лесного фонда в границах Самары. Это и позволило оценить масштаб вывода земель и утраты лесов.

Он пояснил, что оценка ущерба в 50 млрд руб. основана на рыночной стоимости выведенных земель. Компенсировать его можно простым возвращением участков в федеральную собственность. А вот ущерб, нанесенный вырубкой деревьев и изменением ландшафта, составляет около 18 млрд руб., и здесь уже потребуются средства на рекультивацию и восстановление леса.

"Наша цель - добиться соблюдения закрепленных в Конституции прав граждан, а также исполнения задач, обозначенных в Стратегии национальной безопасности и указе президента РФ о национальных целях развития. Уничтожение леса, который должен состоять в федеральной собственности, как нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду, так и наносит прямой ущерб интересам государства", - добавил он, поясняя интерес ассоциации к данной теме.