Генпрокуратура добивается создания в Самаре лесфонда на 8118 га

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 2009 г. по делу о лесном фонде Самары. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества, в которое должны были войти территории площадью 8118 га. Они должны были стать федеральной собственностью. Однако в Арбитражный суд Самарской области вышло министерство имущественных отношений региона с требованием признать эти действия незаконными. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал. Однако в марте 2009 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.

Александр Хинштейн указывает, что этой инстанцией руководил тогда Александр Ефанов, чья личная заинтересованность, по мнению Генпрокуратуры, и решила исход дела.

"В жалобе прямо указывается, что региональные и местные власти решили провести приватизацию лесных земель в Самаре: самых "жирных" и привлекательных участков под элитную коммерческую застройку. Поскольку законом это впрямую запрещено, а перевод лесов возможен только по решению Правительства РФ (гослесфонд является федеральной собственности), была разработана "нелегальная схема", легализованная с помощью Ефанова", — написал депутат.

"Что характерно, ни прокуратура, ни Рослесхоз, ни Росимущество об иске не уведомлялись, в деле не участвовали, а ответчик — свой проигрыш "почему-то" не обжаловал", — добавил он.

В иске, копии некоторых страниц которого опубликовал Александр Хинштейн, указывается, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда Ефановым, который в 2009 году обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 га.

Мэрию Самары обязали восстановить 63,6 га леса По решению суда администрация Самары в течение трех месяцев должна обратиться в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с заявлением о намерении провести работы по лесовосстановлению.

"Именно решение 11-й апелляции — и позволило впоследствии семейной фирме Ефанова вывести 40 га на острове Поджабном также через легализацию в своем суде. Часть земель — в 2022 году судья переоформил на свое имя. Минувшей весной, напомню, все 40 га были изъяты в федеральную собственность по иску Генпрокуратуры, а эта история — стоила Ефанову должности", — пишет парламентарий.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Генпрокуратура просит Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное.

Отметим, что, по оценке общественников, из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков. Об этом в обращении на имя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда Виктора Романова недавно писала Ассоциация развития земельно-имущественных отношений. Как указывается в обращении ассоциации, последствием образования таких участков стали утрата леса и фактическое уменьшение его площади, крупный ущерб экологии.

Также напомним, что приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 г. был создан Самарский лесопарк. В него как раз и должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.