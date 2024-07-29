Генпрокуратура добивается создания в Самаре лесфонда на 8118 га

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 2009 г. по делу о лесном фонде Самары. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества, в которое должны были войти территории площадью 8118 га. Они должны были стать федеральной собственностью. Однако в Арбитражный суд Самарской области вышло министерство имущественных отношений региона с требованием признать эти действия незаконными. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал. Однако в марте 2009 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.
Александр Хинштейн указывает, что этой инстанцией руководил тогда Александр Ефанов, чья личная заинтересованность, по мнению Генпрокуратуры, и решила исход дела.
"В жалобе прямо указывается, что региональные и местные власти решили провести приватизацию лесных земель в Самаре: самых "жирных" и привлекательных участков под элитную коммерческую застройку. Поскольку законом это впрямую запрещено, а перевод лесов возможен только по решению Правительства РФ (гослесфонд является федеральной собственности), была разработана "нелегальная схема", легализованная с помощью Ефанова", — написал депутат.
"Что характерно, ни прокуратура, ни Рослесхоз, ни Росимущество об иске не уведомлялись, в деле не участвовали, а ответчик — свой проигрыш "почему-то" не обжаловал", — добавил он.
В иске, копии некоторых страниц которого опубликовал Александр Хинштейн, указывается, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда Ефановым, который в 2009 году обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 га.
"Именно решение 11-й апелляции — и позволило впоследствии семейной фирме Ефанова вывести 40 га на острове Поджабном также через легализацию в своем суде. Часть земель — в 2022 году судья переоформил на свое имя. Минувшей весной, напомню, все 40 га были изъяты в федеральную собственность по иску Генпрокуратуры, а эта история — стоила Ефанову должности", — пишет парламентарий.
По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.
Генпрокуратура просит Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное.
Отметим, что, по оценке общественников, из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков. Об этом в обращении на имя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда Виктора Романова недавно писала Ассоциация развития земельно-имущественных отношений. Как указывается в обращении ассоциации, последствием образования таких участков стали утрата леса и фактическое уменьшение его площади, крупный ущерб экологии.
Также напомним, что приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 г. был создан Самарский лесопарк. В него как раз и должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.