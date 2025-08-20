С начала сезона клещи покусали более 3200 жителей региона

С начала эпидемического сезона клещи покусали 3231 жителя Самарской области (из них 1089 детей). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 18 августа на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 3239 экземпляров клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 0,9% исследованных клещей. На инфицированность боррелиями было исследовано 3188 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 2,7% исследованных клещей.
При этом отмечается, что за последнюю неделю специалисты не обнаружили ни одного случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.
Всего с начала года против клещевого вирусного энцефалита удалось вакцинировать 16333 человека.
