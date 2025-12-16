В Самарской области увеличили тарифы на капремонт

Правительство Самарской области утвердило минимальные размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2026 год. Тарифы вырастут на 38,3% по сравнению с действующими.

Согласно документу, минимальный взнос для жителей домов высотой до 5 этажей составит 11,93 рубля за 1 кв. метр, а домов в шесть этажей и выше — 13,73 рубля за 1 кв. метр. Действующие тарифы — 8,63 рубля и 9,93 рубля соответственно.

В 2025 году размер взносов не меняли. Однако на протяжении года данный вопрос не раз поднимался. Объясняли необходимость повышения взносов тем, что фонду капремонта не хватает средств на исполнение обязательств.

Также ФКР в ближайшие три года получит субсидии из областного бюджета в сумме 9 млрд рублей.