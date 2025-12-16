16+
ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области увеличили тарифы на капремонт

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области утвердило минимальные размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2026 год. Тарифы вырастут на 38,3% по сравнению с действующими.

Фото: Александра Белова

Согласно документу, минимальный взнос для жителей домов высотой до 5 этажей составит 11,93 рубля за 1 кв. метр, а домов в шесть этажей и выше — 13,73 рубля за 1 кв. метр. Действующие тарифы — 8,63 рубля и 9,93 рубля соответственно.

В 2025 году размер взносов не меняли. Однако на протяжении года данный вопрос не раз поднимался. Объясняли необходимость повышения взносов тем, что фонду капремонта не хватает средств на исполнение обязательств.

Также ФКР в ближайшие три года получит субсидии из областного бюджета в сумме 9 млрд рублей.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

