Экономическая политика Экономика и бизнес

Два ведущих промышленных предприятия Самарской области присоединились к проекту "Производительность труда"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках федерального проекта "Производительность труда" (национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика") в Самарской области расширяется пул компаний-участников. К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД "Реметалл" (Самара) и ЗАО "Химсинтез" (Чапаевск).

Их участие наглядно демонстрирует растущий интерес к инструментам повышения операционной эффективности в базовых отраслях региональной промышленности.

Вовлечение таких компаний полностью отвечает задаче, поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — активнее включать в программы повышения производительности предприятия из отраслей с высоким потенциалом роста эффективности.

Новые участники федерального проекта:

ООО ТД "Реметалл"  — предприятие, специализирующееся на переработке лома и отходов цветных металлов, производстве литейных алюминиевых сплавов и раскислителей. Внедрение принципов бережливого производства позволит компании оптимизировать сложные технологические и логистические цепочки, снизить издержки и повысить эффективность использования ресурсов.

ЗАО "Химсинтез" — одно из старейших химических предприятий региона, основанное в 1998 году. Основное направление деятельности — производство химической продукции технического назначения, включая формалин и синтетические смолы. Участие в проекте направлено на оптимизацию производственных процессов, повышение уровня промышленной безопасности и снижение себестоимости продукции на действующих мощностях.

Следующим шагом для предприятий станет запуск шестимесячного пилотного проекта. После официального присоединения для команд начнется обучающий этап, в ходе которого эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) проведут подготовку по методологиям бережливого производства. Затем будет проведена диагностика ключевых процессов, по итогам которой разработают и внедрят комплекс улучшений.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора.

"Присоединение предприятий таких значимых для региона отраслей, как металлургия и химия, подтверждает универсальность и востребованность инструментов бережливого производства. Каждый новый участник укрепляет наш промышленный потенциал и вносит вклад в экономическую устойчивость области", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Регион стабильно входит в число лидеров по реализации федерального проекта: по итогам 2024 г. Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге, а экономический эффект от внедренных мероприятий превысил 2,8 млрд рублей. На сегодня общее число предприятий-участников проекта в регионе достигло 215.

Проект продолжает прием новых участников. Предприятия, заинтересованные в повышении операционной эффективности, сокращении издержек и росте производительности, могут получить подробную информацию на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.

