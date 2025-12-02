Резидент "Жигулевской долины" вошел в число победителей акселератора технопарка "Сколково"

Научно-производственное предприятие "Самоздрав", выпускающее дыхательные тренажеры AIRONIC, вошло в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка "Сколково". Компания "Самоздрав" является резидентом технопарка "Жигулевская долина".
В течение двух с половиной месяцев 158 стартапов проходили обучение и акселерацию в Сколково. Организаторы получили более 360 заявок. В финал вышли 45 компаний. Победителями стали 15 стартапов, которые выступили на демо-дне перед инвесторами, фондами и крупным бизнесом.
Стартап AIRONIC не только вошел в число победителей, но и стал единственным представителем Самарской области среди финалистов.
"Победа AIRONIC — это не только успех компании, но и показатель эффективности региональной инновационной политики. Самара сегодня — территория возможностей для технологий, науки и предпринимательства. Мы гордимся тем, что представляем Самарскую область на федеральной инновационной арене. Наша победа — отражение той поддержки, которую регион создает для технологических компаний. Это пример того, как политика развития инноваций приносит реальные результаты", — отметила основатель НПП "Самоздрав" Варвара Мишустина.
AIRONIC — самарская технологическая компания, разрабатывающая тренажеры для гиперкапнических дыхательных тренировок. Продукт используется в спортивной индустрии, превентивной медицине и в программах повышения качества жизни.
ООО НПП "Самоздрав" стало резидентом технопарка "Жигулевская долина" в 2023 г. с проектом "Организация серийного производства инновационного дыхательного тренажера AIRONIС с мобильным приложением для профилактики и реабилитации после сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, включая постковидный синдром".
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Мы уделяем особое внимание поддержке стартапов как части общего курса на развитие технологического предпринимательства и достижения технологической независимости страны. Наша задача здесь — создавать все необходимые условия, чтобы перспективные идеи наших разработчиков и инженеров воплощались в жизнь, становились востребованными и уникальными продуктами", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
