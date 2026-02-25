16+
Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области совершенствуют систему работы с малым бизнесом

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Профильное совещание по взаимодействию с предпринимателями организовало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области на площадке регионального центра "Мой бизнес". В ней приняли участие представители муниципальных образований региона — кураторы направления развития предпринимательства.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Мы постоянно работаем с муниципалитетами региона, администрациями, чтобы синхронизировать задачи, выработать необходимые решения для поддержки наших предпринимателей через реализацию профильного нацпроекта, — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — Мы помогаем муниципалитетам актуализировать развитие сектора МСП, разобрать допущенные ошибки и сформировать пошаговые планы дальнейшей работы".

В ходе встречи сотрудники муниципальных администраций, центров "Мой бизнес" обменивались опытом, своими наработками по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Участники обсудили итоги реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 г. и наметили задачи, которые сегодня стоят перед командами городов и районов области. В первую очередь, это качественный рост бизнеса, развитие приоритетных отраслей экономики.

Разъяснения по работе с поставленными задачами, информацию о новых мерах государственной поддержки предпринимателей давали представители министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Это позволило построить встречу в формате диалога двух сторон и определить наиболее эффективные варианты совместной работы.

"Такие встречи позволяют структурировать информацию. Если есть вопросы, уточнения — можно задать их напрямую руководителю подразделения, — рассказал директор центра поддержки предпринимательства Кошкинского района Сергей Арнольдов. — Наш район славится сельхозпредприятиями, многие из которых ведут бизнес семьями. Есть и творческие предприниматели. Эти направления сегодня считаются приоритетными. Будем и дальше работать с ними, помогать развиваться".

В Самарской области получить необходимую консультацию или воспользоваться услугами по открытию или развитию бизнеса предприниматели региона могут в одном из 11 центров "Мой бизнес" и по телефону "горячей линии" 8(800)300-63-63. Информация о всех доступных мерах господдержки также размещена на едином портале mybiz63.ru.

