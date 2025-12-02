В Самарской области введут автоматизированную систему налогообложения в 2026 году

С 1 января 2026 г. малый бизнес Самарской области получит возможность перейти на новый налоговый режим. Закон Самарской области о введении на территории региона специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Переход на альтернативный режим осуществляется добровольно, по желанию предпринимателя. Заявление о переходе на АУСН подается онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. Обязательным условием перехода также является расчетный счет в одном из уполномоченных банков, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ФНС России.

"Использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения снизит административные издержки бизнеса и создаст более простые и прозрачные условия для работы предпринимателей, что будет стимулировать экономическую активность в регионе", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Воспользоваться АУСН смогут индивидуальные предприниматели и компании, у которых численность сотрудников не превышает пять человек, годовой доход составляет не более 60 млн руб., а остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей. Ставки налога установлены на уровне 8% при объекте "доходы" и 20% при объекте "доходы минус расходы".

Также альтернативная система налогообложения позволит организациям и предпринимателям не платить ряд налогов и обязательных платежей: налог на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налог на имущество организаций и физических лиц (за исключением объектов, облагаемых от кадастровой стоимости), НДС, а также страховые взносы, кроме взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Кроме того, плательщики освобождаются от необходимости подавать налоговую отчетность, включая декларации, и значительную часть отчетности во внебюджетные фонды.

Система максимально автоматизирована — расчет налога по итогам налогового периода будет осуществляться налоговым органом на основе данных онлайн-касс, уполномоченных финансовых организаций, операторов электронных площадок и сведений, переданных предпринимателем через личный кабинет налогоплательщика. Налоговый период — один месяц. До 7 числа месяца, следующего за отчетным, у предпринимателя есть возможность скорректировать данные, сформированные банком по входящим и исходящим операциям.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия.

Предприниматели, в том числе могут получить консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.