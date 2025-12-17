Авито заключили соглашение о партнерстве в сфере электронной коммерции

Технологическая компания Авито и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) подписали соглашение о партнерстве. Участники соглашения договорились о совместной работе по развитию онлайн-торговли в России, где главная задача — защита интересов и прав предпринимателей, продающих товары и услуги на цифровых площадках.

"Сегодня на Авито зарегистрировано порядка 1,4 млн предпринимателей. Наша задача состоит в том, чтобы поддерживать комфортную и безопасную среду для роста малого и среднего бизнеса. Подписание соглашения с АУРЭК позволит нам совместно решать системные вопросы взаимодействия цифровых платформ со своими партнерами. Например, мы видим новые возможности для формирования фокус групп по улучшению продукта для пунктов выдачи или консультаций по оптимальным для сторон условиям сотрудничества", — прокомментировал GR-директор Авито Дмитрий Гавриленко.

"Соглашение с Авито — действительно важный шаг не только для Ассоциации, традиционно выступающей медиатором между крупным бизнесом и МСП, но и для всей отрасли электронной коммерции. Это прочная основа для системного, доверительного и содержательного диалога российских предпринимателей с ключевыми партнерами. Наша первоочередная задача сейчас — наполнить сотрудничество конкретными делами. Речь о новых направлениях развития предпринимателей на платформе, устранению препятствий для развития, информационному обмену и анализе рынка. Уверена, что этот документ станет рабочим инструментом для достижения практических результатов", — прокомментировала Черницкая Евгения, председатель совета, исполнительный директор АУРЭК.

Сотрудничество Авито и АУРЭК направлено на консолидацию усилий бизнеса и отраслевого объединения для создания комфортных условий работы предпринимателей в онлайн-среде.