Самарская область получит 141 млн руб. за помещение в Москве

МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области нашло покупателя на помещение молодежного совета при представительстве региона в Москве. Единственным участником и победителем торгов стало АО "Московский мельничный комбинат № 3".

Фото: https://torgi.gov.ru

Речь идет о нежилом помещении площадью 465 кв. м на втором этаже дома в переулке Весковском, д.2 в Тверском районе Центрального округа столицы. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Согласно документам, опубликованным на сайте торговой площадки, объект уйдет покупателю по начальной цене — 141,4 млн рублей.

АО "Московский мельничный комбинат № 3" - одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности столицы. По данным ИАС Seldon.Basis, выручка компании в 2024 г. составила 7,09 млрд руб., чистая прибыль - 1,47 млрд рублей.

Напомним, помещение молодежного совета выставлялось на торги еще в апреле этого года. Тогда за него хотели выручить 185,5 млн рублей.

Молодежный совет Самарской области объявлял на официальной странице сети "ВКонтакте", что с 29 января команда совета официально прекратила свою деятельность, а новым детищем стала Ассоциация региональной молодежи — межрегиональная организация, объединяющая активную молодежь по всей стране.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

