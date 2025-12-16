Самарская область получит 141 млн руб. за помещение в Москве

Правительство Самарской области нашло покупателя на помещение молодежного совета при представительстве региона в Москве. Единственным участником и победителем торгов стало АО "Московский мельничный комбинат № 3".
Речь идет о нежилом помещении площадью 465 кв. м на втором этаже дома в переулке Весковском, д.2 в Тверском районе Центрального округа столицы. Здание имеет статус объекта культурного наследия.
Согласно документам, опубликованным на сайте торговой площадки, объект уйдет покупателю по начальной цене — 141,4 млн рублей.
АО "Московский мельничный комбинат № 3" - одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности столицы. По данным ИАС Seldon.Basis, выручка компании в 2024 г. составила 7,09 млрд руб., чистая прибыль - 1,47 млрд рублей.
Напомним, помещение молодежного совета выставлялось на торги еще в апреле этого года. Тогда за него хотели выручить 185,5 млн рублей.
Молодежный совет Самарской области объявлял на официальной странице сети "ВКонтакте", что с 29 января команда совета официально прекратила свою деятельность, а новым детищем стала Ассоциация региональной молодежи — межрегиональная организация, объединяющая активную молодежь по всей стране.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!