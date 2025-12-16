Самарская область получит 141 млн руб. за помещение в Москве

Правительство Самарской области нашло покупателя на помещение молодежного совета при представительстве региона в Москве. Единственным участником и победителем торгов стало АО "Московский мельничный комбинат № 3".

Речь идет о нежилом помещении площадью 465 кв. м на втором этаже дома в переулке Весковском, д.2 в Тверском районе Центрального округа столицы. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Согласно документам, опубликованным на сайте торговой площадки, объект уйдет покупателю по начальной цене — 141,4 млн рублей.

АО "Московский мельничный комбинат № 3" - одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности столицы. По данным ИАС Seldon.Basis, выручка компании в 2024 г. составила 7,09 млрд руб., чистая прибыль - 1,47 млрд рублей.

Напомним, помещение молодежного совета выставлялось на торги еще в апреле этого года. Тогда за него хотели выручить 185,5 млн рублей.

Молодежный совет Самарской области объявлял на официальной странице сети "ВКонтакте", что с 29 января команда совета официально прекратила свою деятельность, а новым детищем стала Ассоциация региональной молодежи — межрегиональная организация, объединяющая активную молодежь по всей стране.