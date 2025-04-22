Минимущества выставило на торги помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве

Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве. За здание, расположенное в Тверском районе Центрального округа столицы, просят 185,5 млн рублей.
Речь идет о нежилом помещении площадью 465,1 кв. м на втором этаже дома в пер. Весковский, 2.
Аукцион состоится 28 мая, шаг аукциона составляет 5% от стоимости (9,27 млн рублей).
В документации отмечается: по сведениям Мосгорнаследия, здание имеет статус объекта культурного наследия.
Ранее молодежный совет Самарской области объявил на официальной странице сети "ВКонтакте", что с 29 января команда совета официально прекратила свою деятельность, а новым детищем стала Ассоциация региональной молодежи - межрегиональная организация, объединяющая активную молодежь по всей стране.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.