Минимущества выставило на торги помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве

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Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве. За здание, расположенное в Тверском районе Центрального округа столицы, просят 185,5 млн рублей.