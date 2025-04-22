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Минимущества выставило на торги помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу помещение молодежного совета при представительстве Самарской области в Москве. За здание, расположенное в Тверском районе Центрального округа столицы, просят 185,5 млн рублей.

Речь идет о нежилом помещении площадью 465,1 кв. м на втором этаже дома в пер. Весковский, 2.

Аукцион состоится 28 мая, шаг аукциона составляет 5% от стоимости (9,27 млн рублей).

В документации отмечается: по сведениям Мосгорнаследия, здание имеет статус объекта культурного наследия.

Ранее молодежный совет Самарской области объявил на официальной странице сети "ВКонтакте", что с 29 января команда совета официально прекратила свою деятельность, а новым детищем стала Ассоциация региональной молодежи - межрегиональная организация, объединяющая активную молодежь по всей стране.

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