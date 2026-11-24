С умными фильтрами на Авито Путешествиях уже знакомы 88% самарцев, читающих отзывы при выборе жилья. По оценкам пользователей, поиск нужной информации сократился в среднем на 19 минут. Полчаса и больше сэкономила четверть респондентов 18–24 лет. Среди респондентов старше 65 лет такую экономию отметили 17%, ещё 15% ответили, что время поиска с фильтрами осталось прежним, а 5% — что находить информацию стало дольше.

Умные фильтры в Авито Путешествиях работают по темам отзывов. Большие языковые модели анализируют комментарии гостей и собирают из них тезисы по категориям: чистота, шум, общение с хозяином, соответствие описанию. Пользователь открывает нужный фильтр и сразу видит релевантные фрагменты.

По данным опроса Авито Путешествий, самостоятельный поиск жилья для отдыха занимает у самарцев в среднем около двух часов. Больше всего времени отнимают первичный отбор вариантов по цене, датам и расположению (54%), а также изучение отзывов (42%). При этом в отзывах опрошенным сложнее всего найти сведения о соответствии жилья фотографиям и описанию (34%), а также о состоянии и работе заявленных удобств (29%).

За последний год жильё для отдыха самостоятельно искали 44% опрошенных. Чаще всего с этой задачей сталкивались респонденты 25–34 лет — 51%, реже всего — старше 65 лет: 29%. Время поиска различается по возрастным группам: респонденты 18–34 лет справляются примерно за 1 час 35 минут, а люди 55–64 лет тратят почти два часа — больше остальных.

Больше всего времени у 47% респондентов уходит на отбор вариантов по цене, датам и расположению. Ещё 28% дольше всего читают отзывы и ищут в них нужные сведения. В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма долей может превышать 100%. Респонденты старше 65 лет чаще других отмечают, что больше всего времени у них занимает уточнение деталей у хозяина, а молодые люди 18–24 лет — проверка условий оплаты и отмены бронирования.

Сложнее всего путешественникам понять по отзывам, соответствует ли жильё фотографиям и описанию: с такой трудностью сталкиваются 38% читавших отзывы. Молодые люди 18–24 лет чаще других не могут найти информацию о состоянии и работе заявленных удобств (31%), а респонденты старше 65 лет — о шуме в жилье (32%). При этом все нужные сведения без труда находят 30% путешественников 55–64 лет и только 10% молодых людей 18–24 лет.